Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В прошлом году столичные ярмарки посетили более шести миллионов человек, предприниматели продали на них 11 642 тонны продукции. С их помощью Москва внесла вклад в реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

«Популярность уличной торговли в свое время подтолкнула нас к запуску проекта межрегиональных ярмарок. Помимо торговых точек под открытым небом стали открываться комфортные, уютные, красочные павильоны, работа которых не зависит от погоды и времени года», — рассказал Мэр Москвы.

Сейчас в городе работает 69 всесезонных ярмарок. Шесть из них открылось в 2023 году, включая рыбный рынок в Косино-Ухтомском. Вместе с ярмарками выходного дня их количество достигло 130. На них открыто 2,7 тысячи торговых точек и работают более шести тысяч человек.

Ярмарки пользуются популярностью у москвичей в том числе из-за необычного оформления. Например, в столице есть павильоны во французском, неорусском, индийском, купеческом, крымском и даже средневековом стиле.

Другая особенность московских ярмарок — акцент на сезонных и региональных товарах из разных уголков страны. Свежие продукты привозят из 47 городов России и трех других стран СНГ. География поставщиков постоянно расширяется. Например, мед в столицу поставляют пчеловоды из Рязанской, Орловской, Ростовской областей и Алтайского края.

На ярмарках также можно найти сыровяленые колбасы из мяса диких животных из Ленинградской области, и крафтовые копченые мясные деликатесы из Москвы. Фермеры рассказывают гостям об особенностях производства и способах приготовления того или иного продукта.

«Мы регулярно проводим аудит востребованности ярмарок, доступности площадок для жителей конкретных районов, поэтому их география и ассортимент обязательно продолжат расширяться», — отметил Сергей Собянин.

Чтобы стать участником всесезонных ярмарок, необходимо подать заявку в ГБУ «Московские ярмарки». Зарегистрироваться для участия в ярмарках выходного дня можно на mos.ru. Места для фермеров предоставляют бесплатно.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI