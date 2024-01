Собянин рассказал, как уникальный портал поставщиков помогает находить продукцию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Каталогу товаров портала поставщиков исполнилось пять лет. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Этот уникальный сервис помогает заказчикам быстро находить продукцию с учетом всех необходимых характеристик. А поставщикам — расширять клиентскую базу. Ежедневно в каталог добавляется до трех тысяч новых позиций. Сейчас в нем доступно 2,6 миллиона наименований в 16 тысячах категорий», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

С каждым годом каталогом все удобнее пользоваться. В него добавили множество полезных функций. В их числе отслеживание динамики цен в режиме реального времени, сравнение выбранных товаров, а также встроенный API-сервис, с помощью которого можно скачать каталог в удобном формате.

В работе каталога активно применяются цифровые сервисы и искусственный интеллект. Нейросети за несколько секунд по загруженному изображению товара определяют его категорию и находят похожие варианты.

Планируется, что в этом году в каталоге товаров портала поставщиков начнет работать инструмент массовой загрузки заявок на новую стандартную товарную единицу. Кроме того, здесь можно будет использовать теги при поиске, а в карточках товаров появится вкладка «Комплектующие». Помимо этого, добавится раздел продукции, произведенной в Москве.

