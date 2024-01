Россия и Азербайджан подписали дорожную карту по экономическому взаимодействию до 2026 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Реализация заложенных в «дорожной карте» инициатив по развитию ключевых направлений сотрудничества поможет укрепить взаимоотношения между Россией и Азербайджаном и достичь новых исторических рекордов во взаимном товарообороте.

Об этом сообщил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач, комментируя подписание документа в рамках встречи Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева в Баку.

Документ включает в себя вопросы сотрудничества по нескольким ключевым направлениям: экономика, торговля и инвестиции, промышленность, сельское хозяйство и пищевая безопасность, транспорт и энергетика, инновации и информационные технологии, туризм, социальная и гуманитарная сфера.

Согласно документу, в ближайшие три года стороны намерены развивать двустороннее сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства, проводить бизнес-миссии и межрегиональные форумы, расширять производственную кооперацию и рынки сбыта для представителей бизнеса с использованием современных цифровых инструментов.

В рамках предстоящей совместной работы Россия и Азербайджан договорились о расширении взаимных поставок продовольствия и сельскохозяйственных товаров, а также об укреплении сотрудничества между научно-исследовательскими институтами двух стран в области животноводства и растениеводства. Оперативным решением актуальных вопросов в сфере агропромышленного комплекса будет заниматься рабочая группа по сельскому хозяйству.

В области промышленного сотрудничества стороны нацелены на реализации новых кооперационных проектов в сфере нефтегазового машиностроения

и поставок сельскохозяйственной техники.

«План мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничеств на предстоящие три года разработан в развитие достигнутых результатов в рамках исполнения подписанных в 2018 г. шести «дорожных карт». В новом документе сконцентрировались на развитии ключевой транспортной артерии – Западного маршрута МТК «Север-Юг», реконструкции пунктов пропуска и приграничной инфраструктуры для увеличения пропускной способности – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Ещё одной стратегически важной темой нового документа является обширный комплекс мероприятий по развитию туризма. Показатели взаимного турпотока достигли допандемийного уровня. За 9 месяцев 2023 года из Азербайджана в Россию было совершено 188 тысяч турпоездок, из России в Азербайджан – 369 тысяч, что в 1,5 раза превышает показатели предыдущего года».

Самый большой раздел «дорожной карты» посвящен социальному и гуманитарному сотрудничеству. Стороны зафиксировали в документе намерения развивать сотрудничество в сфере культуры и профессионального образования, увеличивать количество азербайджанских студентов в российских вузах, проводить совместные спортивные и молодежные мероприятия, организовывать курсы повышения квалификации для педагогических работников общеобразовательных организаций двух стран.

«Взаимоотношения между Россией и Азербайджаном заслуживают высокой оценки по всем показателям, – резюмировал Дмитрий Вольвач. – Прогрессирует сотрудничество в области транспорта и логистики, увеличилась пропускная способность пунктов пропуска через российско-азербайджанскую государственную границу. Наблюдается положительная динамика развития взаимной торговли – в 2023 году товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 17,5%. Россия входит в пятерку стран, которые привлекли наибольшие объемы прямых инвестиций в азербайджанскую экономику, инвестировав в 2023 году 295 млн долларов США».

