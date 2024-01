«Профессии будущего»: со школьниками обсудили новый подход к программе профориентации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В преддверии Дня студента в инновационном кадровом центре «Профессии будущего» прошла встреча школьников и учащихся колледжей. Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития, обсудила с ними новый подход к программе профориентации.

«Выбор будущей профессии — важное и ответственное решение. И конечно, в юном возрасте принять его самостоятельно и осознанно очень сложно. Три месяца назад мы создали специальную программу профориентации для девятиклассников. Программа вызвала большой интерес среди подростков и родителей. В ней поучаствовали уже 15 тысяч школьников. Мы стараемся дать учащемуся возможность примерить на себя потенциальные профессии. Недавно мы открыли центр “Профессии будущего”. Здесь ребята могут с помощью виртуальной реальности попробовать себя в разных специальностях или прямо на площадке центра пообщаться с представителями колледжей. Сегодня здесь в преддверии Дня студента мы опробовали новый уникальный формат коммуникации — студенты — будущим студентам. Школьники услышали не от взрослых, а от своих сверстников, о возможностях среднего профессионального образования. По отзывам самих ребят такие встречи позволяют еще ближе и нагляднее познакомиться с профессиями будущего», — отметила Анастасия Ракова.

В конце прошлого года в Москве появилась программа профориентации для учащихся девятых классов. Она помогает определиться с профессиями, которые могут быть наиболее востребованы в будущем. Старшеклассники проходят профтестирование, определяют свои склонности и выбирают подходящую специальность, которую можно получить в колледже. Кроме того, углубленная профориентация школьников — одно из направлений открывшегося месяц назад инновационного кадрового центра «Профессии будущего». В вовлекающем и современном формате здесь рассказывают и наглядно показывают, какие возможности дают колледжи.

В 2023 году в Москве началась масштабная трансформация среднего профессионального образования. В городе развивают долгосрочное партнерство с работодателями, учитывают их мнение при формировании цифр приема в колледжи и содержания обучения. В этом учебном году уже обновили 100 образовательных программ и увеличили до 70 процентов долю практико-ориентированных часов, чтобы студенты получали реальные навыки уже с первого курса. Для подкрепления этих изменений меняется материально-техническая база: модернизируют 230 производственных мастерских и создают 90 новых, а также проектируют новые колледжи, которые будут приближены к реальному производству. В результате выпускники смогут выходить на работу после окончания учебы без необходимости доучивания. Это повысит их конкурентоспособность на рынке труда и обеспечит более высокий доход.

Узнать подробнее о востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в столичных колледжах, можно на портале «Школа. Москва», в разделе «Атлас профессий» и подкасте «Ключ к профессии». Полезный контент о среднем профессиональном образовании публикуется в телеграм-канале «Московское образование» и на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

