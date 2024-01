Прогулка по депо или экскурсия по БКЛ: в проекте «Активный гражданин» открыли новый опрос

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование, посвященное Музею транспорта Москвы. Участники определят, какую экскурсию стоит добавить в программу музея в 2024 году.

«По поручению Сергея Собянина мы организовываем мероприятия, на которых можно больше узнать об истории транспорта столицы, и видим большой интерес жителей к этой теме. В 2023 году сотрудники экскурсионного бюро Музея транспорта Москвы провели более 500 экскурсий. Участие в них приняли 10 тысяч горожан и гостей столицы. Надеемся, что новые экскурсии будут не менее интересны и продолжат открывать транспортную историю Москвы для всех желающих», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отдать свой голос можно за один из трех вариантов или оставить решение за специалистами.

Например, на экскурсии «Демодень в фондохранилище Музея транспорта Москвы» посетители не только познакомятся с историей городского транспорта, но и смогут увидеть одни из самых редких экспонатов, которые хранятся в музее. На прогулке по Комсомольской площади (или площади трех вокзалов, как ее называют) участники узнают об архитектуре, истории и особенностях внутреннего устройства и интерьеров Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов, а также посетят старинное депо, построенное в 1851 году. В ходе экскурсии «Большая кольцевая линия, первый участок» можно побывать на станциях Большой кольцевой линии и прогуляться по деловому району Москва-Сити. Сотрудники музея расскажут, как и когда возникла идея создания линии, какие факторы учитывались при строительстве и многое другое.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,7 миллиона человек, всего прошло более шести тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Сейчас можно принять участие в фотоакции «Зима активного гражданина», выбрать лучшие катки, лыжные трассы и горки, а также проголосовать за мероприятия для клуба Business Update.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI