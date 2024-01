Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

25 января 2024 года в 11:00 состоится пресс-конференция, посвященная презентации проекта «Освобождение. Путь к Победе».

РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет проект «Освобождение. Путь к Победе», посвященный 80-летию освобождения Ленинграда и деоккупации территорий Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1944-45 годах.

Зрители трансляции первыми узнают о целях проекта в контексте современных событий, о замыслах создания фотовыставок и подкаста, а также о том, где и как можно будет увидеть и услышать уникальные материалы.

В пресс-конференции примут участие:

генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев;

генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов;

заместитель главного редактора Международной медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Лосева;

директор Объединенной дирекции фотоинформации Международной медиагруппы «Россия сегодня» Александр Штоль;

ректор государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Сергей Тарасов;

ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской.

Присоединиться к прямой трансляции и задать вопросы можно по ссылке: https://pressria.ru/20240125/956164310.html

