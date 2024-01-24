Приглашаем присоединиться к прямой трансляции презентации проекта «Освобождение. Путь к Победе»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
25 января 2024 года в 11:00 состоится пресс-конференция, посвященная презентации проекта «Освобождение. Путь к Победе».
РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет проект «Освобождение. Путь к Победе», посвященный 80-летию освобождения Ленинграда и деоккупации территорий Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1944-45 годах.
Зрители трансляции первыми узнают о целях проекта в контексте современных событий, о замыслах создания фотовыставок и подкаста, а также о том, где и как можно будет увидеть и услышать уникальные материалы.
В пресс-конференции примут участие:
- генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев;
- генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов;
- заместитель главного редактора Международной медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Лосева;
- директор Объединенной дирекции фотоинформации Международной медиагруппы «Россия сегодня» Александр Штоль;
- ректор государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Сергей Тарасов;
- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской.
Присоединиться к прямой трансляции и задать вопросы можно по ссылке: https://pressria.ru/20240125/956164310.html
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 25.01.2024
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