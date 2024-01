Президент компании «Арман» получил высшую награду Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ректор СПбПУ Андрей Рудской вручил знак отличия «За заслуги» выпускнику Политеха, основателю и президенту международной компании «Арман Холдинг» Серикбаю Бисекееву.

Знак «За заслуги» учреждён к 125-летию университета и вручается преподавателя, сотрудникам и студентам вуза, а также выпускникам Политеха и представителям компаний — партнёров СПбПУ.

Компания «Арман» — производитель и интегратор технологической связи для предприятий промышленности и транспортной инфраструктуры, постоянный участник молодёжных карьерных форумов СПбПУ , партнёр инженерных соревнований «Кубок ректора» .

В 2023 году компания учредила стипендии лучшим студентам Политеха. А недавно президент холдинга сделал весомое пожертвование в Эндаумент-фонд СПбПУ.

Серикбай Бисекеев окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет (так назывался Политех) в 1994 году с квалификацией инженера-механика по специальности «Военные гусеничные и колёсные машины». В 1994 создал свой первый бизнес. В 2000 году окончил специальную программу для предпринимателей в Стокгольмской школе бизнеса, также он выпускник Лондонского международного института независимых директоров.

В 2000 году основал компанию «Арман Холдинг». Среди клиентов компании — Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, «Газпром нефть», СИБУР, Росатом и др.

С 2020 года компания входит в топ-3 производителей промышленной связи в мире.

В 2012 году Серикбай Бисекеев стал победителем в номинации конкурса «Предприниматель года» в России по версии Ernst&Young.

В 2009 году основал энергетическую компанию Synergy Astana с представительствами в России, Казахстане, Узбекистане и Беларуси.

В 2018 году создал компанию RED Robotics Education по производству детских образовательных программируемых наборов по робототехнике и инженерии.

