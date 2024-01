Политех и Объединённая металлургическая компания утвердили план действий на три года вперёд

Source: MIL-OSI Russian Language News

Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

СПбПУ и АО «Объединённая металлургическая компания» утвердили Программу работ по научно-техническому и стратегическому сотрудничеству на период с 2024 по 2027 год в рамках соглашения между вузом и компанией. Документы подписали первый проректор Политеха Виталий Сергеев и директор по развитию технологий и продуктов «ОМК» Павел Степанов.

АО «ОМК» — один из мировых лидеров по производству труб большого диаметра. Компания изготавливает трубы, железнодорожные колёса, листовой прокат и другую металлопродукцию для крупнейших энергетических, промышленных и транспортных компаний России. Среди них — Газпром, РЖД, Роснефть, Сибур, КАМАЗ и др.

В 2022-2023 годах Политех и входящий в группу «ОМК» Выксунский металлургический завод успешно провели испытания труб для транспортировки водорода. По результатам исследований принято решение расширить сотрудничество.

«В 2021 году мы подписали дорожную карту взаимодействия, это был первый шаг к систематизации работы Политеха и компании „ОМК“, — рассказал исполнительный директор Научно-технологического комплекса „Новые технологии и материалы“ Никита Шапошников. — Мы реализовали практически всё задуманное и заинтересованы в формировании новых тематик».

Первый проректор Виталий Сергеев поблагодарил представителей компании «ОМК» за совместную системную работу. «Наш опыт показывает, что сейчас это наиболее эффективный формат партнёрской деятельности, — отметил он. — Задачи решаем сложные, комплексные, и компании нужно понимать, каким будет результат работы с университетом. А для этого нужно знать компетенции, материально-техническую базу партнёра. На 80 процентов взаимодействие с компаниями — плод такой системной работы».

«Мы многому у вас научились благодаря тому, что выстроили систему взаимоотношений, — поддержал беседу директор по развитию технологий и продуктов АО „ОМК“ Павел Степанов. — Увидев у вас лабораторию 3D-печати, сделали такую же у себя на заводе, начали производить пластиковые изделия — в условиях санкций они очень востребованы. Вторая тема, над которой совместно работаем, транспортировка водорода. Мы закончили первый этап, получили начальные знания, которые будем расширять».

Павел Степанов высоко оценил состоявшуюся в конце прошлого года конференцию «Нефтегазовая инфраструктура на многолетнемёрзлых грунтах» и сообщил, что компания «ОМК» готова войти в экосистему партнёров, о которой говорил директор по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.

Программа работ по научно-техническому и стратегическому сотрудничеству между СПбПУ и АО «ОМК» включает исследования и разработку новых видов трубной продукции, предназначенных для эксплуатации в специальных условиях, а также продолжение исследований материалов на стойкость к водородному охрупчиванию. Это необходимо для обоснования возможности использования продукции компании «ОМК» для формирующейся инфраструктуры водородной энергетики и обеспечения безопасности водородных технологий.

