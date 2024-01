Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сегодня в режиме онлайн состоялось открытие совместной зимней школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Московского авиационного института. Это второй общий международный проект ведущих технических вузов. Учащимися школы станут студенты Северо-Западного политехнического университета из Китая. Они пройдут обучение по программе «Полимерные композиционные материалы и аддитивные технологии».

На открытии участников и организаторов приветствовали ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской и ректор МАИ, академик РАН Михаил Погосян.

Считаю открытие совместной международной зимней школы СПбПУ — МАИ по-настоящему значимым событием, ведь студенты смогут получить важнейшие навыки и знания сразу в двух флагманских вузах России. В МАИ пройдут интерактивные занятия, лабораторные практикумы, студенты посетят реальное производство, на котором изготавливаются авиационные конструкции из полимерных композиционных материалов. А затем в Политехе слушателей школы ждёт знакомство с аддитивным производством, которое всё чаще используется в самых различных отраслях промышленности. Такой подход делает совместную международную зимнюю школу СПбПУ — МАИ уникальной площадкой для формирования профессиональных компетенций , — отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Первая неделя обучения стартовала в МАИ, где китайские студенты подробно узнают о преимуществах и недостатках основных видов связующих и наполнителей, которые используются в композиционных материалах. В программе учебного модуля — интерактивные занятия, лабораторные практикумы и посещение реального авиационного производства.

«Тема программы зимней школы — это те направления, которые будут определять конкурентоспособность российской и китайской авиационной промышленности на мировом рынке», — подчеркнул Михаил Погосян. —Сотрудничество между нашими странами носит долгосрочный стратегический характер. Развитие авиастроения и космических технологий один из приоритетов нашей кооперации, поскольку МАИ тесно взаимодействует с китайской авиационной промышленностью в рамках совместных проектов«.

Во второй части программы, на базе Политеха, слушатели познакомятся с аддитивным производством, которое всё чаще используется в самых различных отраслях промышленности. В том числе с технологией электродугового выращивания металлических деталей из проволоки. В этом модуле запланирован курс о методах производства и характеристиках порошковых материалов.

Организаторы подготовили для студентов насыщенную культурную программу — обзорная экскурсия по Москве, визит за кулисы Большого театра, посещение ВДНХ и Музея космонавтики. В Санкт-Петербурге китайские учащиеся побывают в Государственном Эрмитаже, музее современного искусства Эрарта, а также съездят в город Пушкин.

Мы надеемся, что подобная практика и география совместных школ будет расширяться, тем более что для этого есть все возможности. А в следующий раз мы организуем программу летом, в одно из самых прекрасных времен года в Санкт-Петербурге, в период белых ночей , — подытожил Андрей Рудской.

Старший преподаватель кафедры 101 «Проектирование и сертификация летательных аппаратов», руководитель международных образовательных проектов МАИ Илья Константинов отметил: Современные инженерные проблемы требуют комплексного, междисциплинарного подхода. Объединив усилия двух ведущих научных организаций МАИ и СПбПУ нам удалось создать действительно интересный образовательный продукт, охватывающий широкий спектр вопросов современного материаловедения. В процессе обучения студенты поймут базовые технологии проектирования и производства изделий из полимерных композиционных материалов и изделий, изготовленных по технологиям аддитивного производства .

Кандидат технических наук, доцент Высшей школы физики и технологий материалов СПбПУ, ведущий научный сотрудник Лаборатории легких материалов и конструкций Антон Наумов поблагодарил участников за интерес к курсу зимней школы: Наша программа — это уникальная возможность в сжатые сроки познакомиться с передовыми разработками двух сильных научных школ в области авиастроения и материаловедения .

Программа совместной зимней школы СПбПУ и МАИ — это не просто курс. Это ключ к будущему в инженерии, материаловедении, дизайне и других смежных отраслях. Студенты получат ценный опыт и знания, которые станут их конкурентным преимуществом.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI