Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal Lomonosov de Moscú – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

На международной выставке-форуме «Россия» в 57 павильоне на экспозиции Десятилетия науки и технологий стартовала Неделя МГ У. С 23 по 28 января ведущий университет страны расскажет о самых перспективных направлениях развития фундаментального научного знания и прикладных технологий, представит современные разработки ученых университета, а 25 января – день основания университета и праздник всего российского студенчества – будет угощать всех посетителей выставки-форума традиционной медовухой от ректора.

Rector de la Universidad Académica de Moscú V.A. Садовничий: «На форуме-выставке “Россия”, с огромным успехом проходящей в Москве, представлены достижения ведущих компаний, п отенциал всех ее регионов. Конечно же, такой масштабный проект интересен и нашему студенческому и научно-образовательному сообществу. С 23 по 28 января на площадке форума-выставки “Россия” мы проводим тематическую Неделю МГУ, рассказываем о достижениях отеч ественных ученых, переднем крае научных исследований. Esto está incluido en el proceso de supervisión tecnológica, en el lugar de trabajo, en el lugar de inicio de las instrucciones. осударства Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации. Lectores y moderadores de la tradicional tradición de la Universidad de Moscú, y formatos en Esto es una buena idea para la innovación. Esta es una aplicación virtual para la creación de un archivo multimedia en la página de Vorobevыh, en un lugar donde hay un archivo adjunto. кскурсии действительно в буквальном смысле сможет расширить горизонты своих научных представлений».

Программа Недели МГУ на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сформирована по тематическому принципу, когда каждому дню соотв етствует своя тема. Después de 23 años, el dispositivo está equipado con varias tecnologías. En esta ocasión, tenemos una clase magistral «Квантовые точки» y una lección de tecnología de última generación. руководитель Центра квантовых технологий МГУ Сергей Кулик.

Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект». Запланированы научный квиз, научный master-class «Разрезаем мозг», а также лекция «Применение нейроинтерфейсов в медицине» начал ьника группы Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ Василкоия Попопы ва.

En четверг, 25 января, на ВДНХ будет отмечаться Татьянин день. 269 let назад в этот день по указу императрицы Елизаветы Петровны был основан Московский университет. En el programa de presentación del libro “Ломоносов”, consulte la historia de MГУ y vea vídeos de la historia. Также будет организована трансляция из Актового зала Главного здания МГУ on Воробьевых горах, который станет центром празднич ных торжеств. En el pasado, en la universidad de Moscú, en la universidad de Moscú ионной медовухой от ректора МГУ, которая по особому рецепту готовится специально для того праздника and обычно предназначается тол ько для студентов и сотрудников университета.

Пятница, 26 января, отдана экологии и рациональному природопользованию. Tema del día – «Будущее планеты». En este programa hay una clase magistral y una clase magistral única «Выделяем ДНК банана». О развитии Карбонового полигона МГУ расскажут зав. Кафедрой агрохимии и биохимии растений факультета почвововедения МГУ профессор РАН Владимир Романенков, доктор биологичес ких наук, профессор географического факультета МГУ, член экспертного совета при Минобрнауки России по вопросам контроля углеродно го баланса Александр Ольчев и доцент кафедры общего почвововедения факультета почвововедения МГУ Анна Бобрик. На площадке ПАО НК «Роснефть» с лекцией «Нефтегазовая промышленность». Современные задачи» выступит доктор геолого-минералогических наук, профессор, director Института перспективных сследований не фти и газа, зав. кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых геологического факультета МГУ Антонина Ступакова, об Арктике в рамках лек ции «Арктический регион. Совместные проекты Роснефти и МГУ по изучению природных условий» расскажет зам. director Беломорской biológico станции имени Н.А. Перцова МГУ, исполнительный director Центра морских исследований МГУ Николай Шабалин, а профессор биологического факул ьтета МГУ Лидия Нефедова посвятит свое выступление магистерской программе «Геномика и здоровье человека».

Тематика космических исследований, освоения человечеством ближнего дальнего космоса будет лейтмотивом научно-популярных мероприя тий от МГУ в субботу, 27 января. En la caja, en esto con la lectura “Astrodinamica para el uso y el diseño” consulte dos cajeros automáticos de modelos matemáticos. ических исследованиях факультета космических исследований МГУ Иван Самыловский. Также в субботу пройдут паблик-ток «Популяризация науки в соцсетях» y presentación del proyecto de animación «300 let научного пои ска».

Воскресенье, 28 de enero, посвящено теме «Технологии живых систем». Лекцию «Вирусы: друзья или враги?» прочитает профессор кафедры вирусоLOGии биологического факультета МГУ Николай НикиTIN. Доцент кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ член-кореспонден РАН Алексей Шайтан выступит по теме « От программирования компьютеров к программированию живых систем».

Научные квизы и мастер-классы ждут посетителей выставки-форума «Россия» во все дни Недели МГУ.

Es posible que el programa se pueda realizar según el programa: https://270.msu.ru/nedelya

Международная выставка-форум «Россия» проводится во исполнение Указа Президента РФ от 29.03.2023 № 215 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению Международной выставки-форума “Россия”» en целях demosnstraции важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику , агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов Российской Федера ции, содействия дальнейшему международному сотрудничеству. El 5 de enero de 2024, recibió 4 millones de personas del foro «Rosia» de dos mesitas de robots.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI