На улице Горбунова возвели двухсекционный дом по программе реновации

По программе реновации в Можайском районе столицы возвели новостройку на 190 квартир. Она находится по адресу: улица Горбунова, дом 11/3.

«В качестве материала выбрана бетонная плитка с отделкой под кирпич медно-рыжего цвета. Изящности фасаду придает узор, нанесенный на декоративные темно-серые панели на первом этаже и между окнами», — рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Двухсекционную новостройку возвели по индивидуальному проекту. На фасадах установили металлические короба для кондиционеров, лоджии застеклили.

В доме 51 однокомнатная, 105 двухкомнатных и 34 трехкомнатные квартиры. Готовая улучшенная отделка в них соответствует стандартам программы реновации.

На первом этаже оборудовали помещения для объектов коммерческой инфраструктуры: здесь могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части есть колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики.

В здании установили современные лифты грузоподъемностью тысяча и 400 килограммов, их оснастили визуальными и тактильными средствами информации. Грузовой лифт будет спускаться в подземный паркинг.

Новостройку оборудовали системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворе установили детскую и спортивную площадки, разбили газоны и цветники, высадили деревья и кустарники.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние несколько лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов, в которых проживает почти миллион москвичей.

