Научные династии: архитектура – дело жизни семьи Перовых

В преддверии Дня российской науки рассказываем о династиях учёных, которые трудились и трудятся в стенах нашего вуза. Одна из самых известных – династия Перовых.

Фёдор Викторович Перов, доцент кафедры архитектурного проектирования, окончил архитектурный факультет ЛИСИ (СПбГАСУ) в 1979 г. Работал в Ленинградском зональном научно-исследовательском и проектном институте типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий (ЛенЗНИИЭП). Институт занимался проблемами Арктики и Севера и строил города Надым, Новый Уренгой. В 1986 г. Фёдор Викторович вернулся в родной вуз в качестве преподавателя. По его мнению, молодёжь проявляет к Арктике большой интерес. Многие хотят заниматься развитием северных городов, чтобы сделать их более современными и комфортными. Востребована тема арктического туризма.

Дочь Фёдора Викторовича Перова, Александра Фёдоровна Еремеева, окончила архитектурный факультет СПбГАСУ в 2012 г. и работает на кафедре вместе с отцом. Под её руководством студенты пишут выпускные квалификационные работы на арктическую тему, совершают поездки за полярный круг, чтобы своими глазами увидеть объекты исследований.

«Изучение архитектуры привлекало меня с детства. В семье – большая библиотека архитектурных изданий. Она собрана несколькими поколениями. Работа в СПбГАСУ позволяет передавать знания начинающим архитекторам, а также заниматься саморазвитием», – рассказала Александра Еремеева.

В СПбГАСУ работает и двоюродный брат Фёдора Викторовича – Алексей Фёдорович Перов, старший преподаватель кафедры дизайна архитектурной среды, который окончил ЛИСИ в 1985 г. Алексей Фёдорович читает дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование» и «Рабочее проектирование». Много внимания преподаватель уделяет участию студентов в конкурсах, проводимых общественными и муниципальными организациями. Цель таких конкурсов – улучшить условия жизни людей, благоустроить территории.

Архитектурный факультет окончили еще несколько Перовых, посвятивших свою жизнь архитектуре:

Евгений Викторович Перов, родной брат Фёдора Викторовича Перова, – в 1984 г.;

Денис Фёдорович Перов, родной брат Алексея Фёдоровича Перова, – в 1997 г.;

Николай Алексеевич Перов, сын Алексея Фёдоровича Перова, – в 2011 г.

Предок Алексея Фёдоровича Перова по материнской линии – Николай Васильевич Васильев (1875–1958), выпускник Института гражданских инженеров 1901 г., автор Санкт-Петербургской соборной и кафедральной мечети и других построек.

Предком Александры Фёдоровны Еремеевой по материнской линии является архитектор Адольф Иванович Шамбахер (1847–1910), автор нескольких доходных домов в центре Петербурга, много лет проработавший в Ведомстве учреждений императрицы Марии.

