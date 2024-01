Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичная компания, выпускающая роботов-бариста, вдвое увеличила объемы производства в 2023 году. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

«Московские промышленники постоянно наращивают мощности и увеличивают выпуск продукции, реализуют инновационные идеи для активного роста предприятий. Например, столичная компания за 2023 год произвела в два раза больше роботов-бариста, чем в 2022-м», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Робот-бариста, разработанный в столице, может приготовить более 100 чашек кофе за час без помощи человека. Весь процесс полностью автоматизирован, причем 62 процента всех заказов поступает из мобильного приложения компании.

В 2023 году роботы приготовили на 34 процента больше кофе, чем в 2022-м. Это стало возможным в том числе благодаря поддержке города. Кроме того, предприятие начало поставлять роботов в Объединенные Арабские Эмираты, что помогло увеличить показатели по выпуску устройств, добавил основатель и генеральный директор компании Александр Хвастунов.

Москва — город с развитым производством. Здесь работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они выпускают различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинскую и сложную технику. Всего в столице насчитывается более 130 производителей электрического оборудования. Они предлагают широкий ассортимент высокотехнологичной и инновационной продукции.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI