Москвичи купили и арендовали у города более 30 гектаров земли для строительства жилья в 2023 году

В прошлом году москвичи приобрели и арендовали у города более 250 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется у горожан высоким спросом. В 2023 году они приобрели, взяли в аренду и выкупили со скидкой 60 процентов от кадастровой стоимости 255 участков общей площадью 30,9 гектара. Это превышает показатели 2022 года, когда у города приобрели и арендовали 202 участка площадью 23,6 гектара», — рассказал Владимир Ефимов.

Столица предоставляет большие возможности для индивидуального жилищного строительства. Землю можно купить или арендовать у города. При этом сроки возведения домов на участках, приобретаемых в собственность, не установлены. В случае аренды они составляют 2,5 года, затем появляется возможность выкупить землю за 40 процентов от кадастровой стоимости.

«В прошлом году москвичи приобрели у города 80 участков общей площадью 10,59 гектара, а выкупили со скидкой 60 процентов от кадастровой стоимости — 151. Их общая площадь составила 16,95 гектара. Кроме того, в 2023-м по итогам открытых аукционов заключено 24 договора аренды участков под индивидуальное жилищное строительство. Их общая площадь — 3,25 гектара», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Перечень планируемых к предоставлению в собственность земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, доступен на портале и регулярно пополняется. Сейчас в нем 278 земельных участков, 227 из них уже реализованы.

У города можно приобрести вакантные участки, включенные в перечень, как на открытом аукционе, так и без торгов. Для этого нужно подать заявление в Департамент городского имущества, после чего ведомство опубликует извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Если в течение 30 дней других заявлений не поступит, с заявителем заключат договор купли-продажи без торгов. Если же интерес к объекту проявят и другие граждане, будет проведен аукцион. Начальная цена лота устанавливается в размере его кадастровой стоимости.

Арендовать участки можно на городских торгах. Информация о них, лотовая документация, подробные характеристики, а также данные о процедуре аукционов представлены на инвестиционном портале Москвы.

После строительства и регистрации права собственности на дом арендатор может выкупить землю за 40 процентов от кадастровой стоимости.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

