Минэкономразвития: регионы Дальнего Востока и Арктики получат 1,5 млрд рублей на туризм в 2024 году

Популярность отдыха в регионах Дальнего Востока и Арктики растет, во многом этому способствует развитие инфраструктуры по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В общей сложности регионы получат 1,5 млрд рублей на туризм в 2024 году. Из них порядка 1 млрд рублей будет доведено в рамках единой субсидии, которую субъекты могут распределять на несколько направлений по своему усмотрению, сообщил на круглом столе «Туризм на Дальнем Востоке и Арктике: государственная поддержка и потенциал регионов» на выставке «Россия» заместитель министра Дмитрий Вахруков.

«Мы, конечно, не оставляем Дальний Восток с точки зрения федеральной поддержки. Долю федеральных средств, которые направляются на поддержку туризма на Дальнем Востоке, мы оцениваем порядка 10%. Это значит, что мы в приоритетном порядке финансируем Дальний Восток. В 2023 году направили регионам на развитие туристической инфраструктуры чуть более 2 миллиардов рублей, в 2024 выделим ещё 1,5 млрд», — рассказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

В 2023 году треть из этих средств была направлена на поддержку строительства модульных гостиниц в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В результате порядка 1,2 тыс. номеров будет введено по итогам 2024 года. Это позволит снизить нехватку номерного фонда на Дальнем Востоке. Кроме того, в рамках национального проекта средства в прошлом году также были направлены на повышение туристической привлекательности городов – создание туристического кода города. Поддержку получили Улан-Удэ и Владивосток.

«В 2024 году мы перешли на механизм единой субсидии, предоставляем регионам право выбирать направление расходования этих средств. Субъектам Дальнего Востока и Арктики будет направлено почти 1 млрд рублей. Эти средства распределены пропорционально имеющемуся номерному фонду и тем показателям, которые регионы ожидают с точки зрения роста числа туристических поездок», – отметил Дмитрий Вахруков.

Замминистра также напомнил, что одним из итогов недавнего визита Президента РФ в ДФО стало предложение установить минимальный размер единой субсидии в размере не менее 30 млн рублей на регион. Это позволит двигаться к повышению туристической привлекательности субъектов с небольшим номерным фондом. Такая мера, например, актуальна для таких регионов, как ЕАО, Чукотка и Магаданская область.

