Минэкономразвития предлагает расширить эксперимент по легализации гостевых домов до семи регионов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

?инэкономразвития внесет в Правительство поправки ко второму чтению законопроекта о гостевых домах, который предлагает установить простой механизм их легализации. В числе предложений – расширение эксперимента с трех до семи регионов, а также осуществление регионального государственного контроля за работой таких объектов, рассказал на круглом столе «О проведении эксперимента по установлению правового статуса и основ правового регулирования деятельности гостевых домов» заместитель министра Дмитрий Вахруков.

«В первом чтении законопроекта предусматривалось три региона-участника – Крым, Севастополь и Краснодарский край. Много запросов от туристических регионов на то, чтобы тоже участвовать в эксперименте. Мы предлагаем расширить эксперимент до семи субъектов, добавив Республику Алтай, Алтайский край, Республику Дагестан и Калининградскую область», — сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Минэкономразвития также предлагает дополнить законопроект разделом по осуществлению регионального государственного контроля за деятельностью гостевых домов. Это будет способствовать, в том числе, повышению качества сервиса.

«Мы установили, что Правительство утверждает порядок классификации гостевых домов и включения их в единый реестр гостиниц, а также иные условия размещения в гостевых домах. Движемся к синхронизации тех требований, которые Правительство сейчас устанавливает к гостиницам», — добавил Дмитрий Вахруков.

В числе поправок, предлагаемых Минэкономразвития, и вопросы, касающиеся рекламы и размещения информации о таких объектах на сайтах бронирования. Сообщать о своих услугах на таких площадках смогут только гостевые дома, входящие в единый реестр гостиниц. Это позволит поддержать легально работающий бизнес и обеспечить добросовестную конкуренцию. Кроме того, при наличии долевой собственности на гостевой дом, он может быть включен в реестр только с согласия всех собственников.

В Дагестане, который может стать участником эксперимента, количество гостевых домов ежегодно увеличивается, сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов.

«В частности, отмечается рост в горных районах и на побережье Каспийского моря. Ежегодно возрастающий туристический поток в республику требует от нас принятия мер для улучшения туристической инфраструктуры, при этом имеющиеся пробелы в правовом регулировании деятельности гостевых домов усложняют решение поставленных перед нами задач. Отсутствие регулирования деятельности таких средств размещения негативно влияет на уровень обеспечения защиты прав потребителей и их безопасность. В связи с этим считаю целесообразным участие Республики Дагестан в эксперименте, и обратился с просьбой поддержать включение республики в список субъектов, где проводится эксперимент», — сказал Эмир Мерданов, добавив, что легализация деятельности гостевых домов позволит увеличить объем налоговых поступлений в региональный бюджет.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко высказал мнение, что участие в эксперименте должно быть предусмотрено для гостевых домов, права на которые зарегистрированы до вступления в силу данного законопроекта. «Дальнейшее строительство гостевых домов должно быть зарегулировано в рамках действующих градостроительных норм. Обсуждается вопрос должен ли быть владелец зарегистрированным по месту расположения гостевого дома, на территории Крыма, для того, чтобы налоги оставались в бюджете региона. Много споров по количеству номеров и метражу – считаем, что разработку таких норм можно отдать регионам», – сказал Вадим Волченко.

Поправки предусматривают для собственников гостевых домов переходный период. Таким образом, у владельцев таких средств размещения будет время для включения в единый реестр гостиниц.

В ноябре Депутаты Государственной Думы РФ приняли в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по легализации гостевых домов. Он позволяет сделать данный сегмент рынка более прозрачным, а также поддержать добросовестную конкуренцию на рынке гостиничных услуг. Легально работающие гостевые дома будут иметь ряд преференций.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI