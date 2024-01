Маломобильные горожане получили 138 специально оборудованных квартир по программе реновации в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По программе реновации маломобильные горожане получили в 2023 году 138 квартир в новостройках. Особенности планировки жилья позволяют обеспечить гражданам с ограниченными возможностями здоровья комфортные и безопасные условия для жизни. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Специально оборудованные квартиры выделяют по программе реновации людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. При этом учитываются индивидуальные программы реабилитации и абилитации таких горожан. Новостройки возводят с учетом принципов безбарьерной среды. В этих домах нет ступенек на пути от входа в подъезд до лифта, при необходимости в них устанавливаются подъемные платформы.

«В 2023 году город передал маломобильным гражданам 138 специализированных квартир в 60 новостройках, которые расположены в 10 административных округах. В них предусмотрены большие холлы, расширены дверные проемы, специально оснащен санитарный блок. Кроме того, часть электрического оборудования расположена ниже, чем обычно, чтобы граждане имели к нему беспрепятственный доступ», — рассказал Максим Гаман.

Больше всего таких помещений предоставили москвичам в Юго-Восточном, Восточном и Юго-Западном округах. Планировочные решения в них позволяют маломобильным людям самостоятельно передвигаться, разворачиваться на коляске в коридоре и санитарном блоке, ухаживать за собой.

Дома по программе реновации проектируются и строятся с учетом реальной потребности в соответствии со стандартами, утвержденными постановлением Правительства Москвы, отметил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. С начала реализации программы под заселение передали 277 новостроек. В 147 из них есть квартиры для маломобильных граждан. Чаще всего они находятся на нижних этажах зданий. Всего в новые дома планируется переселить около пяти тысяч москвичей с ограниченными возможностями здоровья.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние несколько лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, в которых проживает около миллиона человек. Проект предполагает не только переселение из старых домов, но и повышение качества жизни горожан. В новых кварталах появляются места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки и благоустроенные скверы, строятся поликлиники, школы, спортивные и культурные центры.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

