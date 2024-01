Команда МГУ стала первым российским участником International Rover Challenge

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенческая команда Московского университета «MSU Rover Team» прошла отбор для участия в финале международных робототехнических соревнований “International Rover Challenge”. В ходе состязания командой был с нуля разработан, произведен и протестирован ровер «EUREKA».

International Rover Challenge (IRC) – это инженерное соревнование команд, в ходе которого студенты вуза должны самостоятельно спроектировать и построить прототип космического вездехода нового поколения, а также выполнить конкретные миссии в условиях, моделирующих среду Марса. Цель данного соревнования, которое проводится с 2021 года в Индии, дать студентам приобрести междисциплинарный опыт, сочетающий практические инженерные и научные навыки.

«Считаем, что участие в международных инженерных соревнованиях дает студентам максимально остро почувствовать проектную деятельность, так как задания всегда комплексные, а сроки сжаты. Одному человеку достаточно сложно создать за год соответствующую всем требованиям платформу, так как требуются знания в очень разных областях, таких как электроника, конструирование, программирование, геология, связь. Зато те, кто смог поучаствовать в таком конкурсе, способен решать в дальнейшем уже более сложные задачи в реальных инженерных проектах», – поделился Антон Рогачев, ведущий инженер НИИ механики МГУ.

Финал IRC 2024 года пройдет с 24 по 29 января в Институте технологий и прикладных исследований (Коимбаторе, Индия; PSG iTech, Coimbatore, India). В нем примут участие студенческие команды 23 вузов со всего мира, которые представят свои проекты планетоходов.

Ровер от МГУ под названием «EUREKA» изготовлен в соответствии с требованиями IRC RULEBOOK – 2024 Международного Общества космической робототехники (SPROS) и включает в себя:

корпус на шестиколесной подвеске и оснащенный видеокамерами;

роботизированную руку (или роботизированный манипулятор);

атмосферный модуль для измерения скорости ветра, наружной температуры и давления.

Проект был осуществлен при поддержке ПАО «НК Роснефть», Фонда содействия инновациям РФ, КЭР-Холдинг, проекта «Братья Вольт» (Voltbro). Разработка ровера велась командой студентов механико-математического факультета и факультета космических исследований на базе лаборатории робототехники НИИ механики МГУ.

Ранее команда МГУ уже выступала в соревнованиях European Rover Challenge 2020 года, которые проводились в дистанционном формате из-за пандемии. В этом году у команды наконец получилось реализовать свой проект ровера и отправиться на очные соревнования. Презентацию команды и ровера можно посмотреть по ссылке.

