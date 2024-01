Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В честь Татьянина дня вход на каток «Мечтатели» в «Лужниках» будет бесплатным для студентов с 24 по 26 января. Здесь можно будет отлично провести время в компании друзей, а 25 января — еще и посмотреть музыкальную программу. Чтобы попасть на каток, нужно взять с собой студенческий билет.

Впервые в этом году на катке в «Лужниках» организована чил-зона, где можно передохнуть, согреться и перекусить. На террасе есть все для максимального комфорта посетителей, в том числе очаг с костром. В стеклянном шатре каждые выходные выступают диджеи и проводятся тематические мастер-классы. Кроме того, там можно посмотреть кино и поиграть в аэрохоккей.

Помимо этого, бесплатно покататься на коньках можно на площадках фестиваля «Московские сезоны». До конца зимы на них будут открыты 23 катка. Они работают по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Посещение организовано по сеансам, необходимо предварительно зарегистрироваться.

Гости могут арендовать коньки в пунктах проката. Услуга платная. Со своими коньками на лед можно пройти свободно. Для всех желающих доступны ячейки для хранения вещей и заточка лезвий коньков.

На 15 бесплатных катках «Московских сезонов» до конца зимы продолжатся тренировки в рамках проекта «Мой спортивный район». Они проходят каждое воскресенье с 12:00 до 15:30. Посещать занятия могут как дети, так и взрослые. Попасть на них можно по предварительной регистрации, так как количество участников мастер-класса не должно превышать 30 человек.

С 12:00 до 13:00 проходят занятия для детей от 10 до 14 лет, с 13:15 до 14:15 — семейные тренировки для ребят старше 10 лет и их родителей, с 14:30 до 15:30 обучают взрослых.

«Московские сезоны» — это цикл городских уличных мероприятий, в том числе масштабных фестивалей «Путешествие в Рождество», «Московская Масленица», «Пасхальный дар», «Цветочный джем», «Времена и эпохи», «Золотая осень» и «Рыбная неделя в Москве».

В рамках проекта «Мой спортивный район» проводятся бесплатные круглогодичные тренировки для москвичей. Занятия проходят на свежем воздухе несколько раз в неделю под руководством профессиональных тренеров Москомспорта.

Бесплатные катки на площадках «Московских сезонов» будут открыты до конца зимыГонки — на лыжах, пируэты — на коньках. К каким активным зимним развлечениям присоединиться в Москве

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI