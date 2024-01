Как привлекать средства на благотворительность: «НКО Лаб» начинает новый цикл мастер-классов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сеть коворкинг-центров для НКО откроет образовательную программу этого года циклом занятий по фандрайзингу. Сотрудников некоммерческих организаций научат привлекать средства для развития проектов. Для удобства занятия в рамках проекта «НКО Лаб» будут проводить одновременно в нескольких коворкинг-центрах. Первые четыре мастер-класса запланированы на 24 января.

«На наших площадках сотрудники НКО получают различные услуги, а также проходят обучение. Мы увеличили количество очных занятий, теперь слушатели могут выбирать мастер-классы по актуальной теме и удобному расположению коворкинга. И по-прежнему мы приглашаем всех желающих присоединиться онлайн к вебинарам», — рассказал руководитель сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

Темой первого месяца обучения станет фандрайзинг — поиск ресурсов, помогающих некоммерческим организациям в реализации программ и проектов. Участники занятий разработают план проведения и управления фандрайзинговыми мероприятиями, узнают об инструментах и приемах для поиска и привлечения корпоративных партнеров, поймут, как автоматизировать эти процессы в организации.

В январе экспертами проекта «НКО Лаб» станут фандрайзеры крупных фондов, таких как «Арифметика добра», Фонд борьбы с лейкемией, «Правмир». Встречи пройдут 24, 25, 30 и 31 января. Расписание опубликовано на портале «Душевная Москва». Там же можно узнать о спикерах, познакомится с планом занятий и зарегистрироваться на мастер-классы, интенсивы и вебинары.

Обучение в рамках программы бесплатно. В 2023 году ее участниками стали более семи тысяч человек. Для сотрудников некоммерческих организаций провели свыше 200 мероприятий по 11 тематическим блокам. В рамках программы слушатели проходят курсы повышения квалификации и получают индивидуальную консультацию эксперта как в коворкинг-центрах, так и дистанционно.

