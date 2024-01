Как на mos.ru получить онлайн-консультацию по расчетам жилищно-коммунальных платежей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На портале mos.ru появилась возможность записаться на онлайн-консультации по шести темам, связанным с оплатой жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Теперь горожане могут получить ответы на вопросы о разделении или объединении оплаты ЖКУ и отображении информации о доли собственности в документах жилищного учета, уточнить причины возникновения задолженности и сведения о начислениях по единому платежному документу, а также узнать о возможности перерасчета платежей с учетом льгот за прошлый период. Эксперты подробно проконсультируют по этим вопросам, если начисление платежей в доме пользователя производят сотрудники центров госуслуг «Мои документы».

«Сервис записи на онлайн-консультации доступен на портале mos.ru уже более двух лет. Он позволяет горожанам в удобное время с любого цифрового устройства записаться и получить онлайн-консультацию специалистов центров госуслуг или представителей столичных ведомств, узнать подробности предоставления различных услуг и сервисов, а также задать вопросы о них. Сервис на портале mos.ru востребован у москвичей: за вcе время им воспользовались свыше 58 тысяч раз, из них более 35 тысяч — в 2023 году», — отметила Ирина Томсинова, заместитель директора департамента системы государственных услуг в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Воспользоваться сервисом «Запись на онлайн-консультации» по вопросам ЖКУ могут горожане и их законные представители, зарегистрированные на портале mos.ru. Для этого потребуется стандартная или полная учетная запись. Следует нажать на категорию «Жилье и ЖКУ», выбрать «Расчет (перерасчет) жилищно-коммунальных платежей для ФЛ» и интересующую тему. Сервис автоматически покажет доступные даты и время. Пользователю останется лишь выбрать удобный вариант и заполнить заявку. Вносить данные вручную не нужно, информация загрузится из личного кабинета.

Ссылка на видеозвонок и инструкция по подключению придут в личный кабинет и на электронную почту. После консультации пользователи могут оценить уровень предоставляемой услуги, качество видеосвязи и удобство сервиса. Это поможет усовершенствовать сервисы mos.ru.

Записаться на онлайн-консультации через портал можно к сотрудникам центров госуслуг «Мои документы» и 13 городских ведомств, в трех из которых есть возможность напрямую пообщаться с руководителями или уполномоченными представителями.

Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».

По телефону и онлайн: куда обратиться по вопросам ЖКХ

