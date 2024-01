Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Строители завершили монтаж пролетного строения путепровода из железобетонных балок на участке Южной рокады от улицы Каспийской до 1-го Котляровского переулка. Общая протяженность искусственного сооружения составит порядка 65 метров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас ведется бетонирование пространства между балками пролетного строения путепровода через Кантемировскую улицу, который обеспечит бессветофорную связь между улицей Кошкина и Кавказским бульваром. Сооружение станет седьмым путепроводом на первом участке Южной рокады», — рассказал Андрей Бочкарев.

Еще на двух путепроводах, расположенных по основному ходу Южной рокады на улице Кантемировской, продолжаются монтажные работы.

Уже сданы в эксплуатацию три путепровода, проходящие над пересечением улицы Кантемировской с Пролетарским проспектом. Они обеспечивают заезд на Московский скоростной диаметр и съезд с него. Еще на одном путепроводе ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Дорога основного хода первого участка Южной рокады — это 2,77 километра, а протяженность всей его улично-дорожной сети, включая семь путепроводов, превысит девять километров.

Помимо строительства дорог, создается удобная инфраструктура для пешеходов. Так, на Кантемировской улице построят три подземных перехода. Кроме того, там создадут тротуары (более 55 тысяч квадратных метров). Их оборудуют ступопандусами (переходными конструкциями между пандусом и лестницей) и лестницами, чтобы связать участки разного уровня. Прилегающую территорию благоустроят — высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

Южная рокада соединила крупные автомобильные магистрали столицы: МКАД, Кутузовский, Пролетарский, Мичуринский и Ленинский проспекты, проспект Вернадского, Профсоюзную и Люблинскую улицы, Варшавское и Каширское шоссе.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI