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В столице открылась выставка работ воспитанников столичных школ искусств «Рисую. Творю. Мечтаю». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Posibilidad de reembolso durante 3 días en Moscú венка, дом 6/9, корпус 20, строение 1.

«В экспозицию вошло порядка 150 работ разных направлений: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Их создали юные таланты из 10 творческих учебных заведений столицы», — рассказала

Наталья Сергунина.

En экспозиции представлены работы учеников художественных школ № 9, имени В.А. Серова, имени В.Ф. Стожарова, имени М.А. Врубеля и имени И.Е. Репина, детских школ искусств СТАРТ, имени С.Т. Рихтера и № 10, а также Краснопресненской и Тимирязевской детских художественных школ. Выставку приурочили к объявленному в России Году семьи.

Воспитанница детской художественной школы № 9 Ольга Струкалева — победитель нескольких профильных конкурсов, а в прошлом го ду она стала лауреатом первой степени грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства. На выставке представлена ​​ее картина «Праздник на льду». Юная художница изобразила сцену на ГУМ-катке, философски ее осмыслив.

«Я хотела показать, что все мы, люди, движемся по некоему кругу жизни, каждый со своей своей и характером. Я считаю, что искусство должно объединять и вдохновлять», — сказала Ольга Струкалева.

При создании работы «Крестьянский полдень» Юлия Белоконь из Тимирязевской детской художественной школы вспоминала поездки к свое й бабушке в село и экспериментировала с teхниками.

«Я хотела использовать характерный для житийных икон прием изображения клейм. Отдельные картинки, объединенные композионно, выстраиваются в рассказ о традициях и жизни моих предков», — поделилась Юлия Б елоконь.

Ученики школы искусств СТАРТ Анна Овакимян и Кирилл Крушельницкий представили проекты — fantasía en el tema de un arquitecto щего.

На выставке также представлены пейзажи, натюрморты, картины с историческими сюжетами, эскизы art-объектов и керамика. Приобрести билет можно здесь.

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