Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В феврале в Москве пройдут две бесплатные программы по развитию волонтерских компетенций. Они рассчитаны на тех, кто хочет познакомиться с основами добровольчества или улучшить свои навыки в этой сфере. В качестве ведущих выступят сотрудники ресурсного центра «Мосволонтер» и приглашенные эксперты.

Для опытных волонтеров 8 февраля проведут очный интенсив «Пять ключей». Эта программа будет полезна всем, кто занимается организацией волонтерской деятельности. Например, руководителям волонтерских объединений в образовательных организациях или представителям некоммерческих организаций, которые занимаются подготовкой и управлением волонтерских корпусов на мероприятиях. Тренеры помогут улучшить коммуникативные навыки, расскажут, как наладить взаимодействие внутри команды, сплотить и мотивировать коллектив.

Курс «Пять ключей» состоит из трех тренингов. На занятиях участники познакомятся с принципами, которые нужно учитывать при реализации волонтерской программы. Это привлечение, мотивация, поощрение, подготовка и сопровождение.

На первом тренинге объяснят, на что нужно обратить внимание при создании волонтерского корпуса и как сделать так, чтобы добровольцы захотели стать частью команды после встречи с организаторами. Слушатели также узнают, как планировать работу с волонтерами и правильно их поощрять.

Второй тренинг посвятят знакомству с принципами сопровождения и структурой волонтерского корпуса. На занятии расскажут о том, что включает в себя организаторское сопровождение. Например, это коммуникация с городскими помощниками, их поддержка и обратная связь, управление и распределение смен, а также поддержание командного духа.

На последней встрече участники изучат способы подготовки волонтеров для эффективного выполнения различных задач. После этого им предложат принять участие в настольной игре «Пять ключей». Игровые задания помогут закрепить полученные теоретические знания. Тем, кто посетит все тренинги, выдадут сертификат о прохождении курса. Зарегистрироваться можно до 29 января включительно на сайте «Мосволонтера».

Для начинающих волонтеров запланирован курс «Включайся!», который состоится 10 февраля. На него приглашают москвичей старше 14 лет. Программа пройдет в течение одного дня. На тренингах и деловых играх участники познакомятся с азами добровольчества: историей его развития, основными задачами волонтеров. Слушатели также узнают об основных направлениях волонтерской деятельности: социальном, культурном, спортивном, патриотическом и других. Кроме того, им предстоит найти ответы на главные вопросы о начале своего добровольческого пути. Это будет важным шагом к осознанному волонтерству для каждого слушателя.

Курс «Включайся!» станет трамплином в мир волонтерства для новичков и поможет всем, кто делает первые шаги в добровольчестве, чувствовать себя уверенно. После теоретических занятий для участников пройдет интерактивная игра «Территория счастья».

Записаться на курс можно до 2 февраля включительно. Желающим пройти программу «Включайся!» необходимо написать небольшое эссе на волонтерскую тему. Например, «Добровольчество как смысл жизни», «Как добровольчество способно изменить жизнь», «Волонтер — это призвание» и другие темы. Сочинение нужно отправить вместе с заявкой. Результаты отбора станут известны 6 февраля. Все участники курса будут добавлены координатором в специальный чат программы.

Тем, кто не сможет очно посетить программы «Пять ключей» и «Включайся!», эти курсы будут доступны осенью для самостоятельного изучения в режиме онлайн на платформе центра «Мосволонтер».

Сейчас на этой странице размещены четыре курса: по основам волонтерской деятельности, социальному проектированию, экологическому, культурному волонтерству.

А до конца зимы на электронной платформе центра появятся еще пять онлайн-курсов. Дистанционные образовательные программы будут посвящены социальному, инклюзивному направлениям волонтерства, а также зооволонтерству и медиаволонтерству. Онлайн-курсы смогут пройти все желающие в любое удобное время. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте центра «Мосволонтер» и авторизоваться. После этого необходимо создать личный кабинет и подать заявку на участие в выбранном онлайн-курсе. Подробнее о том, как стать в Москве волонтером, можно узнать здесь.

Образовательные программы позволяют горожанам получить нужную и полезную информацию по теме добровольчества. Обучение поможет волонтерам развить умения и навыки, а также научиться быстро находить креативные решения практически в любых условиях. Проходить курс можно самостоятельно в удобное время. Тем, кто освоит ту или иную программу, пришлют электронный сертификат о получении дополнительных компетенций.

Всего за 10 лет деятельности ресурсного центра «Мосволонтер» обучение прошли более 77,1 тысячи человек. Узнать больше о программах развития волонтерских компетенций и участии в других мероприятиях «Мосволонтера» можно на сайте ресурсного центра, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI