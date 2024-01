«ГУУ-СВОим»: в вузе стартовала новая акция

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственного университета управления

23 января в Государственном университете управления прошел мастер-класс по изготовлению сухих душей для военнослужащих РФ, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции.

Студенты и члены Студенческого пожарно-спасательного отряда ГУУ совместно с директором ИЭФ Галиной Сорокиной под руководством опытного инструктора сделали десятки сухих душей, которые будут направлены в зону СВО.

Мероприятие положило начало реализации проекта «ГУУ-СВОим», направленного на сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции, и мирных жителей новых регионов. Студенты и добровольцы-спасатели будут делать различные предметы быта и гигиены, необходимые для боевой службы в полевых условиях, а также формировать гуманитарную помощь. В феврале всё это будет передано нашим военным, находящимся сейчас в зоне СВО.

Информация о проведении следующих мероприятий будет дополнительно опубликована на сайте и в социальных сетях ГУУ, следите за обновлениями и присоединяйтесь к нам!

