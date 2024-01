Городские службы убирают дворы и улицы после снегопада

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице выпало обильное количество осадков. Городские службы очищают от снега улично-дорожную сеть, тротуары, дворы. Специалисты чистят парковочные пространства и лотковые зоны (пространство дороги вдоль бордюрного камня), убирают наледь со скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Места проведения работ огорожены лентами и специальными конструкциями. Пешеходов просят быть внимательными и не заходить за ограждения, а автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Температура воздуха в столице в течение дня составит от минус одного до плюс одного градуса, ожидаются незначительные осадки. Кроме того, метеорологи предупреждают о возможной гололедице.

