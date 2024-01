Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2023 году база знаний голосового помощника в общегородском контакт-центре расширилась на треть. Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, теперь искусственный интеллект помогает жителям еще быстрее решать вопросы в сфере ЖКХ, получать справочную информацию и городские услуги.

«Голосовой помощник на городских горячих линиях умеет вести диалог уже по 400 тематикам и обрабатывает почти половину поступающих в контакт-центр звонков. Благодаря искусственному интеллекту жители могут быстро получить по телефону информацию и даже некоторые сервисы, а операторы уделяют больше времени и внимания сложным вопросам. В 2023 году мы дополнили базу знаний робота новыми сценариями на четырех горячих линиях, а для еще более комфортного общения с ним начали использовать новую модель женского синтезированного голоса, приближенного к реальному. Все это делает получение консультаций на городских горячих линиях простым, быстрым и удобным для жителей», — рассказал Андрей Савицкий, руководитель общегородского контакт-центра.

База знаний существенно выросла у электронного консультанта на горячей линии единой справочной службы Правительства Москвы (+7 495 777-77-77). Искусственный интеллект теперь знает ответы на вопросы о начислениях в едином платежном документе, о том, как подать документы для оформления или замены водительского удостоверения. Робот также предоставляет информацию о контактах Социального фонда России и Мосэнергосбыта.

По телефону единого диспетчерского центра (+7 495 539-53-53) робот научился формировать заявки на устранение неполадок, связанных с шумом в подвале, системе водоснабжения, канализации или отопления, а также если есть необходимость регулировки температуры батарей.

В службе технической поддержки портала mos.ru (+7 495 539-55-55) искусственный интеллект начал помогать горожанам с получением и использованием карты москвича. Голосовой помощник быстро подскажет статус изготовления карты, поможет сориентироваться в случае утери и подскажет, какие меры городской поддержки можно получить с ее помощью. Родителям робот помогает пользоваться электронным дневником «Московской электронной школы». Объясняет, как зайти в сервис с помощью портала mos.ru или мобильного приложения «Госуслуги Москвы», создать уведомление об отсутствии ребенка в школе или внести изменения в указанные ранее данные.

А по телефону: +7 495 539-25-25 теперь можно передавать не только показания приборов учета воды, но и счетчиков электроэнергии. Звонки на линии также принимает искусственный интеллект.

О голосовом помощнике общегородского контакт-центра

Голосовой помощник консультирует жителей на горячих линиях общегородского контакт-центра с 2014 года. Он регистрирует показания приборов учета воды и электричества, уточняет информацию о статусе оформления документов и отвечает на вопросы о получении госуслуг, записывает к врачу, подсказывает, как составить заявку в единый диспетчерский центр для решения жилищно-коммунальных вопросов.

Например, искусственный интеллект помогает в работе единой справочной службы Правительства Москвы (+7 495 777-77-77), горячей линии единого диспетчерского центра (+7 495 539-53-53), единой медицинской справочной службы для населения города Москвы (122), службы записи на прием к врачу (+7 495 539-30-00), контакт-центра «Московский транспорт» (+7 495 539-54-54 или 3210 с мобильного телефона), а также горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды и электричества (+7 495 539-25-25).

В среднем за две минуты робот успевает выслушать абонента, уточнить информацию, найти ответ в базе знаний и озвучить его. При необходимости он соединит звонящего с оператором и предложит возможные варианты ответа специалисту контакт-центра. Если какой-либо из них подойдет, робот сохранит его в базе знаний, чтобы использовать в дальнейшем. Без привлечения специалистов искусственный интеллект обрабатывает 50 процентов звонков, поступающих на горячие линии общегородского контакт-центра. Только в 2023 году он принял более 38 миллионов звонков москвичей.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI