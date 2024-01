В 10 округах столицы инвесторы и правообладатели реорганизуют участки по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Инвесторы и правообладатели реализуют 25 проектов комплексного развития неэффективно используемых территорий и участков бывших промзон общей площадью почти 493 гектара. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвесторы и правообладатели земельных участков и объектов недвижимости реализуют 25 проектов комплексного развития территорий общей площадью 492,82 гектара. По ним предусмотрено строительство свыше 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие участков оцениваются более чем в три триллиона рублей, а бюджетный эффект составит около триллиона рублей. Проекты направлены на преобразование заброшенных и неэффективно используемых территорий города в сбалансированные городские кварталы с необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. По итогам реализации проектов будет создано не менее 93 тысяч рабочих мест», — добавил Владимир Ефимов.

Участки расположены в 10 административных округах: Западном, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Южном, Центральном, а также Троицком и Новомосковском.

«Инвесторы и правообладатели смогут возвести на неэффективно используемых территориях и участках бывших промзон свыше 5,3 миллиона квадратных метров жилья, из них около 830 тысяч квадратных метров — для целей программы реновации. Также будет построено более 1,5 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств и около 2,5 миллиона квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, включая детские сады для более чем 2,7 тысячи воспитанников, школы для более чем 6,4 тысячи учеников, поликлиники и физкультурно-оздоровительные комплексы. Будут выполнены все необходимые работы по благоустройству прилегающих территорий и улично-дорожных сетей», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Один из самых крупных реализуемых проектов комплексного развития территорий (КРТ) — реорганизация участка бывшей промзоны Автомоторная на севере столицы. Участок площадью более 77 гектаров сейчас занимают устаревшие склады, автомастерские и прекратившие работу предприятия. По проекту здесь построят свыше 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье, производства, офисы, детские сады, школы и спорткомплексы.

Еще один участок площадью почти 30 гектаров, который реорганизует инвестор, находится в бывшей промзоне Алтуфьевское Шоссе. Здесь появятся новые рабочие места и будет развиваться городская инфраструктура. Построят промышленные и общественно-деловые объекты, а также жилье, в том числе по программе реновации. Максимальная площадь застройки превышает 720 тысяч квадратных метров. Реализация проекта даст городу почти восемь тысяч рабочих мест.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI