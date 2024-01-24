В ТиНАО построят торгово-деловой комплекс по городской программе

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В поселении Рязановском в ТиНАО построят торгово-деловой комплекс по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На земельном участке площадью два гектара в деревне Остафьево появится трехэтажный торгово-деловой комплекс. Здесь создадут около 250 рабочих мест. Объект площадью 16,9 тысячи квадратных метров планируется открыть в 2025 году», — рассказал Владимир Ефимов.

Многофункциональный комплекс станет деловым и досуговым центром района. В здании разместятся офисы и фуд-корт.

«На первом и втором этажах комплекса предусмотрено размещение предприятий общественного питания, на третьем расположатся офисы. Здание оборудуют выходом на крышу первого этажа, где в теплое время года откроют летние веранды», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Общая площадь открытых общественных пространств на кровлях здания составит более 1,5 тысячи квадратных метров. В комплексе установят лифты и эскалаторы, а рядом разместят паркинг на 214 мест.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально программа была направлена на строительство только промышленных объектов и офисов, затем перечень существенно расширили. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы также при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, объектов, предназначенных для оказания комплексных логистических услуг, гостиниц, предприятий общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций. Инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении времени создания мест приложения труда на 6–12 месяцев она увеличится на пять процентов, более одного года — на 10 процентов.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под строительство жилья и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах. Заявки на участие в программе можно отправить через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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