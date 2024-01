Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте «Активный гражданин» открылась серия голосований по выбору победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов столичных предприятий сферы торговли и услуг. Перед этим жюри отобрало самые яркие заявки, поданные на общегородское соревнование. Всего в этом году определят 165 призеров.

В голосовании могут участвовать пользователи проекта «Активный гражданин», имеющие стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. Оно продлится до 16 февраля включительно, а победителей объявят до 22 февраля.

В Москве уже в третий раз проводится конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов предприятий сферы торговли и услуг. В нем участвуют столичные магазины, кафе, рестораны, торговые центры и предприятия сферы бытовых услуг.

В этом году в столице проходит сразу 11 конкурсов: один общегородской и 10 окружных (ТиНАО и ЗелАО объединили в один округ). Заявки на участие в них принимались с 11 по 28 декабря 2023 года. Окружные конкурсы проводились впервые.

В каждом соревновании предусмотрено по пять номинаций. Общегородской конкурс включал в себя такие номинации, как «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра площадью 50 тысяч квадратных метров и более», «Лучшее оформление предприятия общественного питания» и «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг».

Окружные конкурсы проводились в следующих номинациях: «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра площадью до 50 тысяч квадратных метров», «Лучшее оформление предприятия общественного питания» и «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг».

Общий призовой фонд в этом году составит 150 миллионов рублей.

Победители общегородского конкурса в каждой номинации за первое место получат пять миллионов рублей, за второе — три миллиона и за третье — два миллиона.

Победители каждого окружного конкурса в номинациях «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление предприятия общественного питания», «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг» получат за первое место 300 тысяч рублей, за второе — 250 тысяч и за третье — 150 тысяч.

В номинации за лучшее оформление торгового центра площадью до 50 тысяч квадратных метров победителям окружных конкурсов вручат за первое место 3,5 миллиона рублей, за второе — 2,5 миллиона и за третье — 1,2 миллиона.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI