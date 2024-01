В Москве завершили пескоструйную очистку более 80 инженерных сооружений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели регламентные работы по пескоструйной очистке и сопутствующему ремонту 80 инженерных сооружений столицы.

Работы прошли в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях, на мостах и набережных. Среди них Нагатинский, Патриарший, Андреевский мосты и Котельническая набережная.

Пескоструйной обработке подвергают каменные и бетонные напольные покрытия, лестничные сходы, парапеты, гранитную облицовку, металлические и чугунные ограждения. Работы сопровождают покраской и мелким ремонтом гранитных и бетонных поверхностей.

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы с помощью специального пескоструйного аппарата. Песок подается по шлангу под большим давлением и удаляет разного рода загрязнения: старую краску, ржавчину, грязь и налет. Давление подбирается индивидуально к каждой поверхности, а также зависит от используемого материала и может достигать 7,5 атмосферы. Это позволяет эффективно и качественно очистить поверхность и провести подготовительные работы перед антикоррозийной и лакокрасочной обработкой.

Пескоструйную очистку объектов проводят только в дневное время и обязательно в защитных шлемах и комбинезонах. Одна бригада из пяти специалистов за смену может привести в порядок более 100 квадратных метров поверхности. Предварительно на проезжей части устанавливают защитные ограждения и строительные конусы. Кроме того, для обеспечения безопасности на мостовых сооружениях устанавливают защитные экраны для предотвращения попадания загрязнений в воду.

Перечень сооружений ежегодно обновляется, он зависит от их текущего состояния. Гранитные и каменные конструкции очищают каждый год, а металлические элементы — раз в пять лет.

