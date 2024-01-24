В День студента «Роснефть» и МГИМО презентуют на ВДНХ совместные образовательные программы

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В четверг, в День российского студенчества, в павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» состоится День открытых дверей Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Мероприятие проводится в рамках Дней студенчества, которые проходят в павильоне Компании в период с 23 по 26 января.

«Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 58 школ, 58 колледжей и 73 вуза. Работа с учебными заведениями ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Программа действует с 2005 года и обеспечивает постоянный приток в Компанию молодых специалистов с высоким уровнем подготовки.

Торжественное открытие Дня открытых дверей МГИМО состоится в 12:00. В мероприятии примут участие вице-президент по кадровым и социальным вопросам «Роснефти» Наталия Минчева, ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов, директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, член-корреспондент РАН Валерий Салыгин, а также другие представители Компании и ВУЗа.

Сотрудничество «Роснефти» и МГИМО насчитывает уже почти два десятилетия. Взаимодействие носит комплексный характер и включает совместные проекты в различных сферах: подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, развитие деятельности базовой кафедры «Роснефти», образовательной инфраструктуры университета, научно-исследовательская деятельность, а также поддержка студентов и преподавателей.

С 2007 года в Международном институте энергетической политики и дипломатии (МИЭП) МГИМО действует базовая кафедра «Роснефти» «Глобальная энергетическая политика и энергетическая безопасность», где готовят магистров по программе «Энергетические стратегии международных нефтегазовых компаний». За время работы базовой кафедры более 150 студентов-магистрантов этой программы прошли долгосрочную стажировку в Компании. Кроме того, на базе МИЭП МГИМО реализуется корпоративная программа Мастер делового администрирования (МВА) «Международный бизнес в нефтегазовой отрасли».

С 2017 года на базе Одинцовского филиала МГИМО функционирует Центр корпоративного обучения и развития «Роснефти», в котором проходит обучение руководителей и специалистов Компании по различным направлениям: «Экономика и финансы», «Международные проекты», «Собственность», «Социальные программы», «Кросс-культурные коммуникации» и др.

«Роснефть» и МГИМО также реализуют проекты образовательного сотрудничества с иностранными партнерами, в том числе с Университетом Цинхуа (Китай), и осуществляют деятельность по обучению в России иностранных граждан, среди которых студенты из Монголии и Кубы.

Результаты сотрудничества «Роснефти» и МГИМО в научно-исследовательской сфере активно используются при подготовке и реализации проектов Компании. Кроме того, «Роснефть» поощряет перспективных преподавателей корпоративными грантами и оказывает поддержку студентам, проходящим долгосрочные стажировки в Компании.

В течение Дня открытых дверей посетители павильона смогут ознакомиться с информацией о МГИМО и МИЭП МГИМО и узнать про их образовательные программы. Кроме того, гостей павильона ждут увлекательные выступления студентов, деловые игры и мастер-классы, а также другие активности.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях Дней студенчества и времени их проведения вы сможете узнать на сайте ПАО «НК «Роснефть» и официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

24 января 2024 г.

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