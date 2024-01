Быстро и комфортно: на каких трамваях можно доехать до столичных вузов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные студенты могут добираться до учебных заведений, используя 35 трамвайных маршрутов. Они охватывают более 10 крупных университетов по всему городу. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Студенты столичных вузов совершают около 38 тысяч поездок на трамваях в будние дни. Рады, что они выбирают наш современный и комфортный городской транспорт. Мы делаем все, чтобы он становился еще быстрее и удобнее для жителей. Эту задачу перед нами поставил Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.

Благодаря просторным салонам, удобным сиденьям и зарядкам для мобильных устройств студенты могут учиться прямо в дороге.

На каких трамваях доехать до столичных вузов

Добраться до Российского университета транспорта можно на трамвае № 9 от станции метро «Белорусская» и одноименной станции Московского центрального диаметра (МЦД). Трамвай № 50 ходит от станций метро «Менделеевская» и «Новослободская».

К Московской государственной академии водного транспорта от станции метро «Тульская» довезут трамваи № 3 и 47, а от станции метро «Нагатинская» и станции Верхние Котлы Московского центрального кольца (МЦК) — трамваи № 3, 16, 47 и 49.

В Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана можно доехать на трамваях № 4, 37, 43 и 50 от станции метро «Бауманская» и на трамваях № 37, 50 — от станции метро «Авиамоторная». Кроме того, маршрутами № 32, 37 и 50 пользуются студенты Московского энергетического института

От станций метро «Сокольники» и «Преображенская площадь» на трамваях № 7 и 13 можно доехать до Российского технологического университета «МИРЭА».

К Российскому биотехнологическому университету от станции метро «Сокол» удобно добираться на трамваях № 6, 15, 23 и 28. Часть этих маршрутов проходит рядом со станциями Стрешнево (МЦК) и Щукинская (МЦД).

До Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева и Московского политехнического университета от станции метро «Дмитровская» и одноименной платформы МЦД довезут трамваи № 27 и 29. Чтобы доехать до учебных заведений от станции метро «Войковская», нужно воспользоваться маршрутом № 27, от станции Коптево МЦК — маршрутом № 29.

От «Чистых прудов» и «Новокузнецкой» до Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» ходят трамваи по маршрутам № 3, 39 и А. От «Щукинской» и одноименной платформы МЦД довезут трамваи № 10, 15, 21 и 30.

К Московскому авиационному институту удобно добираться на трамваях № 23, 30 и 31 от станций Стрешнево МЦК и МЦД, а также от станции метро «Войковская». Маршрут № 23 проходит также рядом со станцией метро «Сокол».

Студенты Московского государственного лингвистического университета пользуются маршрутами № 11 и 25, которые проходят от станций метро «ВДНХ», «Преображенская площадь» и «Сокольники».

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова расположен недалеко от станции метро «Университет». До него можно доехать на трамваях № 14 и 39 от станции метро «Ленинский проспект» и станции Площадь Гагарина Московского центрального кольца (МЦК), № 26 от «Профсоюзной» и станции Крымская МЦК, а также на трамваях № 14 и 26 от станций «Шаболовская» и «Октябрьская».

