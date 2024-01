23.01.2024 Ministro Finansów powołał członków Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro de Finanzas Andrzej Domański powołał członków Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego drugiej kadencji spośród kandydatów rekomendowanych przez uprawnione instytucje i organy.

Do kompetencji Rady należą sprawy systemowe z zakresu nadzoru publicznego nad rynkiem audytorskim.

Rada jest organem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, który wykonuje zadania o charakterze systemowym dla funkcjonowania nadzoru publicznego. Należą do nich: przyjmowanie rocznego planu działania Agencji oraz okresowe monitorowanie jego wykonania, przyjmowanie rocznego sprawozdania Agencji, zatwierdzanie polityk i procedur dotyczących zarządzania systemem kontroli, niezależności kontrolerów i ekspertów Agenc ji oraz procedur przeprowadzania kontroli; zatwierdzanie rocznych planów kontroli, zatwierdzanie wskazanych w przepisach uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i zaskarżanie wybranych uchwał tych organów.

W Radzie, oprócz Prezesa Agencji i jego Zastępcy, zasiadają członkowie Rady, którzy są przedstawicielami Ministra Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministra Sprawiedliwości, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, organizacji pracodawców i Giełdy Papierów Warto ściowych. Kadencja Rady Agencji trwa 4 lata.

Każda z uprawnionych instytucji/organów rekomendowała Ministrowi Finansów po dwóch kandydatów na miejsce. Dokonując wyboru między nimi, Ministro wziął pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego merytorycznego składu Rady, pożądanego do właściwej realizacji jej zadań.

Na członków Rady Agencji zostali powołani:

Joanna Stachura, ministra financiera;

Wojciech Kutyła – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;

Marcin Mikołajczyk – przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego;

Magdalena Wysocka – przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego;

Joanna Wielgórska-Leszczyńska – przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

Piotr Kamiński – przedstawiciel organizacji pracodawców;

Adam Młodkowski – przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MIL OSI