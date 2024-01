Трудовые династии «Роснефти» приняли участие в церемонии старта Года семьи на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

23 января в ходе торжественной церемонии с участием президента Российской Федерации Владимира Путина состоялся старт Года семьи в России. Мероприятие стало центральным в рамках Всероссийского семейного форума «Родные-Любимые», который проходит на ВДНХ на выставке-форуме «Россия» с 19 по 23 января.

В церемонии старта Года семьи приняли участие три трудовые династии «Роснефти»: семья Михайловых с Сызранского НПЗ, семья Курчатовых-Головиновых-Киреевых с Саратовского НПЗ и семья Позднуховых с Ангарского завода полимеров. Общий трудовой стаж в Компании трех династий составляет почти 1 100 лет. При этом Михайловы с Сызранского НПЗ, в числе еще нескольких династий, в рамках церемонии со сцены рассказали историю своей семьи.

Представители династии Михайловых работают на предприятии суммарно более 350 лет. Леонтий Дмитриевич Михайлов, родоначальник трудовой династии, устроился на завод после окончания Великой Отечественной войны и проработал на нем 39 лет. Потом на предприятие приходили его дети и внуки. Династия Михайловых дважды была удостоена почетного звания «Лучшей династии Самарской области», попав в «Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань». В настоящее время на предприятии работают семь представителей династии, и все они принимают участие в форуме «Родные–Любимые». Кроме того, на Форум приехали два ветерана и трое детей – внучки родоначальника династии.

Трудовая династия Курчатовых-Головиновых-Киреевых – достояние Саратовского НПЗ и Компании. Родоначальник династии, Алексей Иванович Курчатов, работал на заводе с первых дней его строительства в 1934 году, возводил его своими руками и защищал в годы войны. Дети, внуки, правнуки и даже праправнуки пошли по стопам Алексея Ивановича и связали свою жизнь с работой на Саратовском НПЗ. Общий трудовой стаж пяти поколений семьи уже превысил 550 лет! Для участия в Форуме в Москву приехало сразу семь представителей династии.

Несколько поколений семьи Позднуховых неразрывно связаны с ангарской производственной площадкой «Роснефти». Общий трудовой стаж династии, родоначальники которой – ветераны труда Анатолий Николаевич и Зинаида Владимировна Позднуховы, насчитывает 177 лет. В настоящее время на предприятиях Компании (Ангарский завод полимеров, Ангарский завод катализаторов и органического синтеза, Ангарская нефтехимическая компания) работают пять представителей династии. На форум «Родные–Любимые» представители династии приехали со своими детьми.

В рамках Форума представители трудовых династий Компании приняли участие в различных познавательных и развлекательных мероприятиях, в том числе презентовали свои регионы, представили рецепты фирменных семейных блюд и поучаствовали в интеллектуальной семейной викторине «Связь поколений», ответив на вопросы об истории России, достижениях соотечественников и семейных традициях. Династии Позднуховых и Михайловых вышли в финал викторины.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях, проходящих в павильоне «Роснефти», и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

