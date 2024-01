Студентка ЭФ – двукратная чемпионка Сибирского федерального округа

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Абакане прошло Первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике. Студентка 3 курса экономического факультета Ника Сигунова завоевала две золотых медали в возрастной группе юниорок до 23 лет на дистанциях 1500 м, с результатом 4.44,24 и 3000 м – результат 10.06,04.

До округа Ника отлично выступила на Кубке Новосибирской области по легкой атлетике в манеже наукограда Кольцово, выиграв бег на 1500 м с результатом 4.47.02 и бег на 800 м, показав время 2.19.47.

Поздравляем Нику с победами и отличным началом спортивного года! Желаем успехов на сессии и быстрых секунд на беговой дорожке!

