Столичные предприятия смогут получить статус соответствия целям устойчивого развития

Москва утвердила порядок присвоения статуса соответствия деятельности организаций целям устойчивого развития (ЦУР) — ESG-статуса. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Цели устойчивого развития (ЦУР), разработанные Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году, направлены на решение таких глобальных проблем, как бедность, неравенство, климатические изменения, экономический рост и защита окружающей среды. Установлено 17 целей и 169 задач, для достижения которых определены соответствующие показатели.

«Москва активно вовлечена в ESG-повестку. Город полностью обеспечил выполнение показателей по шести ЦУР благодаря таким инструментам, как программа стимулирования создания мест приложения труда, зеленый коридор, государственно-частное партнерство, в том числе офсетные контракты, и другие. Присвоение ESG-статуса конкретным организациям станет еще одним инструментом для привлечения инвестиций в экономику столицы и выполнения показателей ЦУР. В числе преимуществ — формирование имиджа ответственной и устойчивой компании, выход на новых поставщиков и создание логистических цепочек, облегченный доступ к зарубежным рынкам и дополнительные возможности продвижения на них с учетом глобального тренда на устойчивое развитие», — рассказал Владимир Ефимов.

В соответствии с порядком, утвержденным Правительством Москвы, при оценке деятельности организаций на соответствие целям устойчивого развития будут учитывать около 90 показателей по таким направлениям, как деловая репутация, влияние на окружающую среду и экологию, социальный и управленческий аспекты.

«Компаниям, прошедшим проверку соответствия деятельности ЦУР, в зависимости от набранных баллов присвоят один из ESG-статусов: ESG-A, ESG-B и ESG-C либо “кандидат”. Они подлежат обязательному ежегодному подтверждению. ESG-cтатус “кандидат” присваивается сроком на один год, остальные — на три», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Организациям, прошедшим проверку и получившим 75 и более баллов, выдадут свидетельство c присвоением ESG-статуса уровня ESG-A. Предприятиям, набравшим от 50 до 74 баллов — свидетельство с присвоением ESG-статуса уровня ESG-В. Компании, у которых в сумме будет от 25 до 49 баллов, получат статус уровня ESG-С. Организациям с суммой баллов 24 и менее, присвоят статус «кандидат».

Оценку деятельности организаций на соответствие целям устойчивого развития будет осуществлять ГБУ «Городское агентство управления инвестициями». Решения о присвоении, подтверждении и прекращении ESG-статуса утвердит межведомственная комиссия.

Подать заявку на получение статуса можно на инвестиционном портале Москвы.

