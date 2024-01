Собянин: Свыше 86,5 тысячи семей создали в Москве в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

2024-й объявлен в России Годом семьи. Московские загсы ежедневно регистрируют новые союзы и делают запоминающимся для молодоженов их день.

«Только в прошлом году в городе создали свыше 86,5 тысячи семей. Чаще всего для торжественных церемоний среди выездных площадок выбирали башню “ОКО” и особняк Спиридонова», — сообщил Сергей Собянин.

Новые семьи

В 2023 году свои отношения в Москве зарегистрировали 86 594 пары. Традиционно самыми популярными месяцами для свадеб стали летние. В августе и июле поженились 11 523 и 11 396 пар соответственно. Июнь выбрали для торжества 10 276 пар.

При этом 52 процента молодоженов вступили в брак впервые. Женихами и невестами чаще становятся москвичи в возрасте 25 лет. Более четверти мужчин связали себя узами брака в возрасте от 25 до 29 лет, и столько же женщин вышли замуж в возрасте от 24 до 28 лет.

Главным свадебным днем оказалось 7 июля (07.07.2023): тогда в Москве поженились 842 пары. Еще 836 новых семей образовалось 23 июня (23.06.2023). Популярной датой стал также День семьи, любви и верности — 8 июля. Его выбрали для церемонии 784 пары.

Большинство молодоженов (64 процента) воспользовались онлайн-сервисами подачи заявления о заключении брака через портал государственных услуг и на портале mos.ru. Решение о свадьбе москвичи чаще всего принимали в январе, марте и июле. В каждый из этих месяцев загсы получили свыше 10 тысяч заявлений, больше всего — 30 ноября.

В торжественной обстановке свои отношения зарегистрировали 59 процентов пар. Молодожены могли провести церемонию во дворцах бракосочетания или на выездной площадке в рамках проекта «Новые адреса счастья». Сыграть свадьбу в необычной обстановке предпочли 23 процента новобрачных, заключивших брак в торжественной обстановке На площадках проекта прошло свыше 12 тысяч церемоний. Самыми популярными местами стали башня «ОКО» (1327 церемоний), особняки «Роял» (1116) и Спиридонова (987). Также столичные молодожены предпочитали регистрацию брака на открытой площадке в парке-отеле «Даниловский» (783), в шатре под навесом из живых цветов, и с видом на Красную площадь в гостинице «Националь» (782).

Подать заявление на регистрацию брака можно на портале государственных услуг или на mos.ru, а также во дворцах бракосочетания.

Крепкие семейные союзы

В столичных дворцах бракосочетания можно не только пожениться, но и отметить юбилей свадьбы. Церемония чествования повторяет день появления новой семьи: пару поздравляет ведущая, муж и жена обмениваются кольцами, ставят подписи в книге торжеств, только среди гостей чаще всего присутствуют уже их дети и внуки. В 2023 году во дворцах бракосочетания прошло около 300 церемоний чествования юбиляров.

Новорожденные москвичи

Еще один радостный повод в жизни семьи — рождение ребенка.

«Июль — один из лидеров и по числу регистраций новорожденных москвичей. Всего в 2023-м в столице родились свыше 116 тысяч детей. Среди них — больше 1400 семей с двойняшками и 17 с тройняшками. 2024-й объявлен в России Годом семьи. И мы, как и всегда, со своей стороны будем активно поддерживать семьи с детьми и мам после декрета», — подчеркнул Мэр Москвы.

Больше всего малышей зарегистрировали в июле и августе — 10 677 и 10 664 соответственно.

Интересно, что самое большое количество детей (443 мальчика и девочки) родилось в красивую дату — 3 марта (03.03.2023). Еще 433 малыша появились на свет 26 марта (26.03.2023) и 429 младенцев — 18 августа (18.08.2023). Кроме того, за год в столице родились 1416 двойняшек и 17 тройняшек.

Город регулярно рассказывает москвичам, сколько малышей рождается каждый месяц. Эти сведения транслируются на городских медиафасадах.

