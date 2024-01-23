Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

El automóvil tiene un recorrido de 380 kilómetros y 40 kilómetros de distancia desde el año 2012. Об этом Сергей Собянин сообщил en nuestro canal de televisión.

«Только в прошедшем году проложили свыше 36 kilómetro. Осенью запущено движение по трассе

Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево. Pomimo дороги, возведены три искусственных сооружения: путепровод через железнодорожные пути Курского направления, эстакада вдол ь Варшавского шоссе и мост через Десну», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В конце года в столице построили dubler Боровского шоссе. Он улучшил транспортную доступность станции метро «Новопеределкино» и разгрузил магистраль. Сейчас строят еще один дублер Калужского и Киевского шоссе — трассу Мамыри — Пенино — Шарапово, а также четвертый участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. En perspectiva sobre las categorías de las que se trata: Боровское, Киевское, Калужское y Варшавское. Пока открыты три из пяти участков, но магистраль уже стала важнейшей частью транспортного каркаса ТиНАО.

El plano de la ciudad es de 112 kilómetros de distancia.

Сергей Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАОМэр Москвы рассказал о создании дорожного каркаса ТиНАО

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