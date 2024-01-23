Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En 2023, la revisión principal de 22 proyectos completos del territorio de destrucción (КРТ) Cada unidad tiene 1,8 millones de metros cuadrados cada vez que se renueva el programa. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках 22 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 295,5 гектара наряду с промышленными, общественно-де Programas de renovación de programas de 1,8 millones de unidades ых метров», — отметил Андрей Бочкарев.

Проекты КРТ находятся на разных этапах реализации. Las habitaciones de los hogares están conectadas con una infraestructura no deseada.

«В рамках 22 проектов комплексного развития территорий, утвержденных в 2023 году, планируется построить не только жилые DOMа по п рограмме реновации, но и школы, детские сады, офисные центры, но и школы, детские сады, офисные центры, спортивные, производственные и другие объекты. Благодаря редевелопменту площадок будет создано более 40,4 тысячи рабочих мест. Москвичи получат обновленные городские кварталы со сбалансированной застройкой. Todo el programa es completo para limpiar el territorio y realizar un plan de planificación de 228 proyectos», — otmétil заместитель Мэра Мо сквы по вопросам экономической политики и мущественно-земельных отношений

Vladimir Ефимов.

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что территории, вовлекаемые в программу реновации по данным проектам, расположены в 22 районах. «Площадь возводимых зданий позволит обеспечить комфортным жильем ориентировочно 40 тысяч человек», — рассказал глава ведомства.

Moscú— один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние несколько лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и в вода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с tres millones de metros cuadrados en год.

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