Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов встретился с губернатором Воронежской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В рамках рабочего визита в Воронежскую область Никита Анисимов встретился с главой региона Александром Гусевым и посетил Воронежский государственный университет (ВГУ) вместе с заместителем председателя правительства Воронежской области Олегом Мосоловым.

Для гостей провели экскурсию по ВГУ, показали аудитории университета и анимационную студию. Проректоры ВГУ Елена Чупандина и Дмитрий Костин рассказали о работе университета и планах развития.

Никита Анисимов отметил, что Воронежская область является для Вышки одним из перспективных регионов для совместной работы. В НИУ ВШЭ сегодня учится около 350 студентов из этого края, и они показывают отличные результаты в учебе. Кроме того, Воронежская область входит в список регионов, в которых Вышка уже несколько лет проводит экспедиции проекта «Открываем Россию заново».