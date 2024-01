Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В рамках рабочего визита в Воронежскую область Никита Анисимов встретился с главой региона Александром Гусевым и посетил Воронежский государственный университет (ВГУ) вместе с заместителем председателя правительства Воронежской области Олегом Мосоловым. Для гостей провели экскурсию по ВГУ, показали аудитории университета и анимационную студию. Проректоры ВГУ Елена Чупандина и Дмитрий Костин рассказали о работе университета и планах развития. Никита Анисимов отметил, что Воронежская область является для Вышки одним из перспективных регионов для совместной работы. В НИУ ВШЭ сегодня учится около 350 студентов из этого края, и они показывают отличные результаты в учебе. Кроме того, Воронежская область входит в список регионов, в которых Вышка уже несколько лет проводит экспедиции проекта «Открываем Россию заново».

После экскурсии по университету Никита Анисимов, Олег Мосолов и руководство ВГУ обсудили вопросы образования и договорились о расширении дальнейшего сотрудничества, которое может включать в себя открытие зеркальных научных лабораторий и изучение возможностей открытия совместных образовательных программ ВШЭ и ВГУ с выдачей двух дипломов. «Хочу выразить огромную благодарность губернатору Воронежской области Александру Викторовичу Гусеву за то, что поддерживает систему науки и образования в регионе и делает все, чтобы эта система развивалась. У Высшей школы экономики большие перспективы сотрудничества с ВГУ. Наша главная цель — чтобы студенты, которые будут учиться в рамках совместных образовательных программ ВШЭ и ВГУ, оставались работать в области и реализовывали свои проекты здесь, на родине. Это — главный приоритет моей поездки в Воронежскую область», — подчеркнул Никита Анисимов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI