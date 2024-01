Политех и Lerna.ru научат преподавателей управлять эмоциями и конфликтами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Центр развития дополнительного образования совместно с платформой Lerna.ru (входит в состав образовательного холдинга Skillbox) предлагает преподавателям Политеха цикл курсов по развитию гибких навыков.

Вместе с платформой Lerna.ru Политех организовал три актуальные программы повышения квалификации педагогического состава. Обучение состоит из онлайн-курсов образовательной платформы Skillbox и очного тренинга на площадке Политеха.

«Гибкие коммуникационные навыки — ключевое направление развития для современного преподавателя, — считает и. о. проректора по образовательной деятельности Людмила Панкова. — Одним из приоритетов Политехнического университета является создание условий для непрерывного обучения профессорско-преподавательского состава по программам дополнительного профессионального образования, направленным на формирование цифровых и гибких навыков. Такие программы, в первую очередь, будут рекомендованы молодым преподавателям, а также преподавателям дисциплин модуля саморазвития».

На курсе «Наши эмоции: учимся понимать, выражать и управлять ими» практикующие психологи помогут преподавателям научиться замечать, правильно интерпретировать и выражать свои чувства, не подавляя и не перенося их на других. Слушатели узнают о видах эмоций, их функциях и проявлениях, познакомятся с механиками развития осознанности и практическими инструментами, позволяющими регулировать интенсивность переживаний и справляться со стрессом в критических ситуациях.

Программа «Стресс-менеджмент» направлена на развитие у педагогов навыков планирования и приоритизации задач, применения принципов тайм-менеджмента и управления ресурсным состоянием. В ходе обучения они освоят способы повышения стрессоустойчивости, изучат принципы построения эффективной коммуникации и научатся предотвращать выгорание.

А в рамках курса «Управление конфликтами» слушатели научатся анализировать конфликтные ситуации и использовать разные стратегии их разрешения.

Важно предоставлять работникам университета различные возможности развития, в том числе через образование у партнёров. С одной стороны, это позволяет повысить уровень и получить новые знания, с другой — посмотреть на другие методики, подходы, сгенерировать новые идеи для своих дисциплин. Именно поэтому в этом году будет организовано несколько экспериментальных программ, запущены треки и модули с новыми партнёрами и экспертами , — отметил проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов.

О повышенном спросе на развитие soft skills, как правило, говорят только в бизнес-среде. Однако гибкость, быстрая адаптация к изменениям на рынке, умение выстраивать эффективные коммуникации, навыки управления командами и self-менеджмент — одни из ключевых требований к сотрудникам, которые мы в последнее время наблюдаем и в образовательном секторе. Реализация подобных проектов для нас — показатель того, что российские вузы идут в ногу со временем и работают с будущим кадровым резервом на высшем уровне , — уверена директор департамента по работе с государственным сектором Lerna.ru Елизавета Щербинина.

Программы стартуют 25 января.

Подробнее на сайте Центра развития дополнительного образования

