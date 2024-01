Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Победители чемпионата «Технолидеры Москвы» En los sectores modernos se presentan proyectos de inversores potenciales y expertos en perfiles. Los autores tienen tres programas de limpieza que otorgan grandes beneficios a sus clientes. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Программа помогает найти поддержать талантливых ребят, которые delaut pervyе шаги в сфере высоких технологий. Самым юным из них — 14 лет, самым старшим — 23 года. Участвуя в чемпионате, молодые разработчики получают возможность проконсультироваться с успешными предпринимателями, доработать свои продукты и привлечь финансирование», — рассказала Наталья Сергунина.

В рамках демодня проекты конкурсантов оценивало жюри. В н вошли represente тов по профориентации и с regalo етенций «тнологии новых и мобильных истtim. л начальника столичной Las inspecciones de control de la aplicación de objetos no deseados por Nicolas Aliluev y medicamentos.

El precio por habitación es de 150 rublos por unidad eléctrica móvil. Hay tres perfiles profesionales de estudiantes universitarios: la Universidad Técnica de Moscú (Universidad Técnica de Moscú) Н.Э. Баумана, Московского физико-технического исследовательского университета «МЭИ».

Esta revisión tecnológica cuesta 100 rublos como proyecto privado de inversión.

Hay muchos servicios de limpieza especializados para máquinas láser. Его представили выпускники детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш». El precio de venta es de 120 rublos.

Tres meses y 90 rublos desembolsados ​​por una pequeña cantidad de dinero — gimnasios semiclásicos de Jorge Melnicov. Он создал установку для утилизации пластика «Еm полимер».

Экспертная поддержка стартапов

Los aparatos domésticos de hoy en día también pueden utilizarse con fines de limpieza. Odín из партнеров чеmpionatа отметил сразу четыре проекта. Воспитанника детского технопарка Клима Щеголькова, который разработал систему промышленного клининга окон и фасадов, пригласили прис оединиться к Междисциплинарной школе и мотивированных школьников в образователь ной организации «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы.

Los autores tienen tres recomendaciones para establecer programas en compañías profesionales y pagar tarifas de hasta 25 rublos блей.

Представители столичной Inspecciones adecuadas para el control de la utilización de objetos no deseados Московского авиационного института с и х системой роботов-дронов для убор ки территорий, коллектив из Саратова с программой для комплексной пакетной обработки and коррекции снимков and студентов Московского государстве ного технологического университета «Станкин» с логистической системой.

Команда студентов Российского университета транспорта, разработавшая технологию бесконтактного измерения деформации металлоконст рукции кранов, получила поддержку крупной научно-промышленной компании. Ученикам колледжа Российского государственного университета имени А.Н. Un fondo único se puede utilizar en un taller virtual.

Другой партнер чемпионата посодействует выводу на DRUGовательного конструктора «Робот-андроид» команды Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Авторы музыкального проекта по производству электрогитар из Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана получили персональное поощрение. Юрий Добровольский вручил им приз в размере 50 тысяч рублей.

Además, en las ramas de la organización moderna de la ciudad de Ana “Развитие человеческого капитала” y en el fondo “Sistema” de благотворительный одписали соглашение о сотрудничестве. Его цель — привлечение компаний — партнеров фонда к работе с молодыми технологическими предпринимателями.

