Первый управленческий провёл мониторинг системы КВН в вузах России

Государственный университет управления провел мониторинг существующей системы движения КВН в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации.

Исследование позволяет понять динамику основных тенденций в части поддержки движения КВН за период времени, прошедший с момента подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Телевизионным творческим объединением «Александр Масляков и компания». Именно «АМиК» уже много лет выпускает телевизионную программу КВН, занимается организацией игр и обладает эксклюзивными правами на товарный знак КВН.

О важности развития и поддержки творческого сообщества студентов, участвующих в КВН, рассказал ректор ГУУ Владимир Строев:

Ни у кого не вызывает сомнений важность работы, которую ведут университеты в области молодёжной политики и внеучебной деятельности. Также очевидно, что любой работой должен заниматься специалист – танцевальный коллектив обучать хореограф, а хор – вокалист. И только КВН-щиков никто ничему не учил, как говорил Юлий Гусман. Это почему-то норма, что весёлые и находчивые в большинстве вузов предоставлены сами себе. Хотя КВН – это хороший инструмент, чтобы понять, что сейчас волнует молодежь, о чем они говорят, какие шутки шутят. Ну и плюс КВН – это еще и культурный код, объединяющий жителей постсоветского пространства. ГУУ уделяет КВН особое внимание: со студентами работают участники телевизионных лиг, проводятся различные игры, в том числе с участием команд из других вузов, а наши команды выезжают играть в регионы. В последние годы ГУУ регулярно представлен различными коллективами на Первом канале. Таким образом ребята помогают продвижению университета, а университет помогает молодым дарованиям в развитии креативных навыков – это приятный симбиоз, и я полагаю, он будет полезен всем высшим учебным заведениям.

За прошедший 2023 год общее количество образовательных организаций, имеющих в своём штате специалиста, отвечающего за движение КВН, увеличилось на 22 организации по сравнению с предыдущим периодом, что в процентном соотношении составило рост за один год на 10%.

Количество различных турниров и кубков КВН в вузах увеличилось на 19%. Подавляющее большинство организаций высшего образования, проводивших у себя соревнования весёлых и находчивых, отправляли свои команды на Международный фестиваль команд КВН в Сочи. Только семь подобных организаций не стали участниками этого мероприятия.

Из общего числа ООВО, в которых есть постоянный сотрудник, занимающийся развитием движения КВН (219 шт.), 61 организация (28%) не проводит своих турниров, а на фестиваль в Сочи от этих вузов приехало только 14 команд – 6% от общего числа. В то время как университеты с постоянными сотрудниками, занятыми КВН, представлены в Сочи на 47%. Из этого следует, что ООВО со специалистами чаще проводят внутренние игры и намного лучше показывают себя на главном фестивале КВН, где происходит распределение по телевизионным лигам.

Наибольшее количество университетских команд в официальных лигах представили вузы Центрального Федерального округа (58 шт. или 39% из общего числа ООВО округа) и Приволжского Федерального округа (35 шт. или 48% из общего числа ООВО округа). Хуже всего ситуация на Дальнем Востоке, что можно объяснить удалённостью региона. При этом по среднему количеству команд на одно учебное заведение Дальневосточный ФО среди лидеров, наравне с Центральным (по 1,8 команды на вуз), но уступает Уральскому ОФ с ровно двумя командами на университет. В целом количество университетских команд, принимающих участие в различных официальных лигах по всей стране, выросло на 8,5%. Причём рост наблюдается в подавляющем количестве федеральных округов.

Общую положительную динамику роста количества вузов, развивающих КВН и выделяющих на это постоянных сотрудников, можно связать с заметно возросшим финансированием КВН. Рост составил 154% по сравнению с 2022 годом. При этом львиная доля всех ООВО, задействованных в мониторинге, выделяет на КВН до 10 000 рублей в год, чего явно недостаточно даже на одну игру в официальной лиге, не говоря уже о телевизионных. 21% всех организаций получает из бюджета от 100 000 до 1 000 000 рублей. Свыше этого только 12 вузов по всей России.

Среди барьеров для развития КВН опрошенные представители ООВО, помимо финансов, называют кадровые и мотивационные препятствия, в то время как с материально-технической базой у большинства вузов особых проблем не наблюдается. Среди запросов на поддержку на 9% снизилась финансовая составляющая и на 4% повысился запрос на кадры. Остальные показатели практически не изменились.

По итогу мониторинга за два года можно сделать вывод, что сотрудничество Министерства науки и высшего образования с ТТО «АМиК» приносит исключительно положительные плоды. Растёт финансирование и показатели творческих коллективов, а к руководству университетов приходит понимание того, что для комплексного развития движения КВН необходимо решать кадровый вопрос.

Напомним, что ГУУ является координатором соглашения Минобрнауки и «АМиК», а также активно продвигает КВН не только в качестве направления внеучебной деятельности, но и как школу лидеров и элемент креативной экономики.

Летом 2023 года прошла Первая научно-практическая конференция «КВН – как ресурс развития отраслей креативной экономики в регионах», а 22 января завершился третий Всероссийский Форум «КВН – школа лидеров», прошедший в рамках 35-го юбилейного Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2024».

Исследование ГУУ «Анализ системы КВН в ООВО в России»

