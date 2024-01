Очевидное «Преимущество». МКБ запустил вклад с доходностью 16,2% годовых на 6 месяцев

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

МКБ (Московский кредитный банк) обновил ставки по вкладу «МКБ. Преимущество». Новые условия начинают действовать с сегодняшнего дня.

Так, открывая вклад «МКБ. Преимущество» на срок 6 месяцев и сумму до 3 млн рублей можно получить доходность 16,2% годовых.

Если открыть вклад на 3 месяца, доходность составит 15,7% годовых. А при размещении средств на 12 или 36 месяцев можно будет получить до 15% годовых.

Кроме того, клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту МКБ получат повышенную ставку при открытии вклада «Все включено» в рублях +0,2% годовых. Таким образом, максимальная доходность может составить 12,2% годовых при размещении вклада на 12 месяцев, без возможности пополнять или снимать деньги и начислении процентов в конце срока вклада.

«На платформе Финуслуги люди могут быстро и легко воспользоваться выгодными банковскими продуктами онлайн. Вы можете дистанционно открыть краткосрочный вклад у нас сегодня, а в июле получить реальный доход», – рассказала начальник управления депозитных продуктов МКБ Юлия Алексеева.

Подробная информация об условиях по депозитам и другим продуктам банка — в мобильном приложении и на сайте МКБ. Актуальные новости— в официальном телеграм-канале МКБ.

