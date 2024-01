«Оренбургнефть» организовала семейный фестиваль «Зимние забавы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сотрудники компании «Оренбургнефть» (добывающий актив «Роснефти») и члены их семей, а также активисты «Движения первых» приняли участие в фестивале «Зимние забавы», который состоялся в парке «Нефтяников» в Бузулуке.

Поддержка семейных традиций и ценностей, здорового образа жизни – одно из важных направлений социальной политики «Роснефти». Компания развивает спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники регулярно занимаются спортом и участвуют в различных соревнованиях и фестивалях.

В этот раз семейные команды нефтяников и школьники регионального «Движения первых» определяли лучших в конкурсах и эстафетах, состязались в скорости на надувных лыжах и демонстрировали ловкость и мастерство в игре надувными клюшками. Для болельщиков организаторы также подготовили конкурсные задания. Чтобы принести баллы своим командам и согреться на морозе, они перетягивали канат, пели, придумывали рифмы и танцевали.

Для всех гостей фестиваля была организована полевая кухня с кашей и горячими напитками. Прекрасная погода и зажигательная музыка дополнили дружескую атмосферу.

В ходе фестиваля были подведены итоги конкурса скворечников и кормушек, организованного к Всероссийскому дню зимующих птиц. Творческие работы конкурсантов оценивались в двух номинациях: «Птичья столовая» и «Креативный скворечник». Победителям были вручены медали, а всем участникам – памятные подарки и призы.

Справка: «Оренбургнефть» – ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжском федеральном округе. Предприятие предоставляет сотрудникам расширенный социальный пакет и дополнительные программы социальной защищенности. Например, сотрудники получают денежные выплаты при заключении брака и рождении ребенка, мамы – дополнительные пособия в отпуске по уходу за ребенком. Сегодня в «Оренбургнефти» трудятся 172 семьи, где оба супруга – сотрудники предприятия. В прошлом году в семьях нефтяников появились на свет 142 малыша, а количество многодетных семей – 349. Благодаря поддержке предприятия 12 нефтяников смогли улучшить свои жилищные условия в прошлом году.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

23 января 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI