Оренбургнефть в 2023 году восполнила запасы углеводородов на 168%

Компания «Оренбургнефть», которая входит в нефтедобывающий актив «Роснефти», в 2023 году восполнила запасы на 168%. Сотрудники предприятия открыли одно новое нефтяное месторождение и 19 новых залежей в пределах существующих месторождений. Суммарный прирост извлекаемых запасов по итогам года составил более 16 млн тонн нефти и 699 млн м3 газа.

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов стратегии развития «Роснефти». Компания планирует восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

Новые открытия стали результатом успешных геологоразведочных работ и эффективных геолого-технических мероприятий в рамках программы поиска пропущенных залежей на Землянском, Смоляном, Баклановском, Южно-Коминтерновском и ряде других разрабатываемых месторождениях. Самыми крупными стали открытия в пределах Токского и Воробьевского участков недр, суммарные извлекаемые запасы новых залежей здесь составили 2 млн 954 тыс. тонн нефти.

Ежегодно предприятие ведет работу по расширению минерально-сырьевой базы, переоценке запасов и уточнению геологического строения месторождений. В этом специалистам помогают отечественные технологии и специализированные программные комплексы, разработанные в научных институтах Компании.

В рамках программы геологоразведочных работ «Оренбургнефть» продолжает наращивать объёмы, на 2024 год запланировано закончить строительством 8 поисково-оценочных скважин. Наиболее значимым для производственной программы является начало поисково-оценочного бурения в пределах Екатериновского и Чернояровского участков недр, потенциал которых связан с высокоперспективными верхнедевонскими рифогенными комплексами.

Справка: «Оренбургнефть» – ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжском федеральном округе. На долю предприятия приходится почти половина всей нефтедобычи в Оренбургской области. За 60 лет производственной деятельности добыто более 456 млн тонн нефти и более 35 млрд м3 газа. В течение пяти лет сотрудники «Оренбургнефти» открыли и ввели в разработку 24 новых месторождения благодаря широкому применению цифровых технологий и передовых отечественных методов.

