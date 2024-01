«Невский десант» высадился в Политехе

Source: MIL-OSI Russian Language News

20 января в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» прошла ежегодная торжественная линейка, посвящённая открытию молодёжно-патриотической акции «Невский десант». Через неделю студенческие отряды Санкт-Петербурга отправятся в отдалённые районы Ленинградской области. Они будут помогать ветеранам, работать в школах и выступать на концертах.

В линейке приняли участие временно исполняющий обязанности комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Роман Волковский, проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов и руководитель акции в Петербурге Константин Пиржанов.

От имени правительства Санкт-Петербурга, председателя комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдана Георгиевича Заставного я рад приветствовать вас на десятом открытии “Невского десанта”. Приятно видеть, что акция набирает обороты, и с каждым годом всё больше молодых ребят присоединяется к данному мероприятию , — подчеркнул Роман Волковский и вручил путёвки командирам отрядов.

С напутствиями выступили и другие гости, линейка продолжилась зажигательными концертными номерами.

«Невский десант» — это региональный этап всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Её цель — развитие добровольчества в молодёжной среде, профориентация молодёжи, создание условий для реализации потенциала студентов в социально-экономической сфере, патриотическое воспитание, просветительская деятельность населения и формирование ценностей здорового образа жизни.

Первопроходцами в этом деле стали политехники: первый отряд «Невского десанта» появился в 2015 году в СПбПУ и назывался «Русский витязь». С тех пор количество желающих присоединиться к акции увеличилось. На этот раз 27 отрядам из петербургских вузов предстоит трудиться во время зимних каникул в малонаселенных пунктах Ленинградской и Псковской областей, а также Республики Карелия.

Более ста политехников из отрядов СПбПУ «Русский витязь», «Евпатий Коловрат», «Илья Муромец», «Пётр Великий» и «Князь Гагарин» будут расчищать снег на улицах, колоть дрова и помогать со школьниками. Для учеников разных возрастов подготовлены увлекательные мастер-классы, развивающие занятия, уроки патриотизма и здорового образа жизни. Украшением поездки станут концерты для всех желающих, подготовка к которым заняла два месяца.

