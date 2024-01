Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В Научной библиотеке Государственного университета управления продолжаются кафедральные недели. С 15 по 28 января проходит выставка пособий, созданных преподавателями кафедры иностранных языков, а также проводятся мероприятия кафедры.

16 января в конференц-зале прошел Круглый стол на тему: «Учебные пособия нового поколения для обучения профессиональному общению».

Заведующий кафедрой Татьяна Путиловская выступила с приветственным словом, в котором отметила важность обсуждаемых проблем для учебно-методической деятельности кафедры.

Проблематика выступлений затрагивала вопросы организации языкового и речевого тестирования с использованием искусственного интеллекта, изучение опыта МФТИ по разработке идеологии тестирования, вопросы разработки учебных пособий нового поколения и опыт использования современных методов и технологий обучения.

Интерес у собравшихся вызвал доклад доцента департамента иностранных языков МФТИ Анны Горизонтовой и сотрудника МФТИ Тендая Чикаке на тему: «Искусственный интеллект и оценка продуктивных навыков: достижения и проблемы. Опыт МФТИ». Подобный обмен опытом полезен для работы и открывает перспективы для дальнейшего сотрудничества с кафедрами иностранных языков других вузов.

Напомним, что проект «Кафедральные недели в Научной библиотеке» приурочен к 105-летию ГУУ и был запущен в сентябре 2023 года по инициативе советника при ректорате Сергея Чуева.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI