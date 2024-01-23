Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В районе Бирюлево Восточное ввели в эксплуатацию дом по по по программе реновации. Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор. Новостройка находится по адресу: Касимовская улица, дом 39, корпус 2.

«Дом построен по individualnommu proyectu et состоит из трех секций переменной этажности, рассчитанных на 232 квартиры. Для отделки выбраны белый и серый цвета, а для центральной — оранжевый и коричневый. Динамичность архитектурному облику здания придают выступающие элементы фасада, нарочно ломающие симметрию domа», — рассказал глава ведомства

Antón Слободчиков.

Las nuevas plazas de aparcamiento se encuentran en 88 plazas de aparcamiento de hasta 26,8 metros cuadrados. Hay 75 habitaciones, 127 habitaciones y 30 habitaciones. Шесть квартир адаптировали для маломобильных жильцов. Готовая отделка соответствует programas estándar de renovación.

Первые этажи занимают коммерческие помещения, а также просторные вестибюли с колясочными и консьержей. В каждой секции установлено по два лифта грузоподъемностью 400 и 1000 kilogramos. Входы в здание находятся на одном уровне с землей, а в подъездах сделали низкие пороги, чтобы родители с колясками и маломобильны е жильцы смогли попасть в подъезд без посторонней помощи.

Двор закрыт для проезда автомобилей. В нем оборудовали детскую и спортивную площадки, а также место для отдыха. Около domа обустроили проезды и тротуары, установили malые архитектурные формы и фонари.

По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству жилых объектов по programa de renovación. За ходом строительства следили специалисты Centros de expertos, especialistas e investigadores en строительстве. En el caso de instalaciones de laboratorio industriales, es necesario disponer de equipos de almacenamiento y materiales de primera calidad.

«На протяжении всего цикла строительно-монтажных работ на Касимовской улице наши инспекторы проводили контрольно-надзорные мероприя тия. Всего состоялось 19 выездных проверок. Después de completar el proyecto completo de la casa, y después de una configuración formal en el mundo здания в эксплуатацию», — отметил Антон Слободчиков.

Moscú— один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние несколько лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и в вода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с tres millones de metros cuadrados en год.

Renovaciones del programa realizadas el 1 de agosto de 2017. Hay 5175 casas, un total de 350 cuartos con una longitud de 16,4 millones de metros cuadrados, en una zona de proyección. millones de mosquitos.

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